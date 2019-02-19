Xiaomi Redmi Note6 Pro - Sizin Yorumunuz (Ozan Tankut)
44 dakika önce
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Redmi Note6 Pro akıllı telefonuyla Ozan Tankut oldu.
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Redmi Note6 Pro akıllı telefonuyla Ozan Tankut oldu. Bakalım Ozan, bize telefonuyla ilgili neler anlatacak?
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: Youtube
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