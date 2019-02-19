Son Dakika Haberleri: Xiaomi Redmi Note6 Pro - Sizin Yorumunuz (Ozan Tankut)

Xiaomi Redmi Note6 Pro - Sizin Yorumunuz (Ozan Tankut)

44 dakika önce

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Redmi Note6 Pro akıllı telefonuyla Ozan Tankut oldu.

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Redmi Note6 Pro akıllı telefonuyla Ozan Tankut oldu. Bakalım Ozan, bize telefonuyla ilgili neler anlatacak?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: Youtube

xiaomi, Genel
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