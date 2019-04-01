Xiaomi Redmi Note7 Elimizde!
57 dakika önce
Xiaomi Türkiye lansmanında tanıtılan Redmi Note 7 cep telefonunun özelliklerine hızlı bir bakış atıyoruz.
Xiaomi Türkiye
lansmanında tanıtılan Redmi Note 7 cep telefonunun özelliklerine hızlı bir bakış atıyoruz. Uygun fiyatlı orta seviye bir telefon olan Redmi Note 7, 6,3 inçlik ekranı, damla çentiği, 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 19.59 ekran oranı ile dikkat çeken bir model.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:02 Kaynak: Youtube
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