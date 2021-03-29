Xiaomi, Türkiye'deki fabrikasında üretime başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Sadece üretim alanında değil, Ar-Ge alanında da Xiaomi'nin ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz." dedi.

Teknoloji şirketi Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, törende yaptığı konuşmada, Xiaomi'nin Türkiye'deki girişiminin çok değerli olduğunu ifade etti.

Sayan, "Bu tesiste yıllık 5 milyon mobil telefon üretimine şahit olmakla birlikte aynı zamanda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak olmasından da mutluluk duyacağız. 2010 yılında kurulmasına rağmen bugün bilişim teknolojisinde bir dünya markası haline gelen Xiaomi'yi ülkemiz için anlamlı olan bu yatırımı için gönülden tebrik ediyoruz. Sadece üretim alanında değil, Ar-Ge alanında da Xiaomi'nin ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Pandemi ile birlikte çok uluslu şirketlerin üretimde tek bir tedarikçiye bağlı kalmanın dezavantajlarını yaşadığını ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle küresel ekonomide çok uluslu firmalar artık yeni ve alternatif üretim lokasyonlarına doğru yöneliyor. Özellikle üretim konusunda dünya coğrafyasında dengeli bir dağılım olabileceğini öngörebiliyoruz. Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ülkemiz, teknoloji alanında çok uluslu büyük şirketler için gerek coğrafi konumu gerekse nitelikli ve genç iş gücü açısından önemli bir cazibe merkezi. Ülkemiz mevzuat altyapısı; elektronik haberleşme cihazlarının geliştirilmesi, üretilmesi ve piyasaya arzı aşamasında teknoloji firmalarına kolaylıklar sağlıyor."

"Ar-Ge ve tedarik süreçlerinizde Türkiye'nin yetkinliklerinden daha fazla yararlanın"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'de yılda 12 milyon cep telefonu satılırken bunların pek azının yerli olarak üretildiğini söyledi.

Kacır, devamla şunları kaydetti:

"Attığımız adımların neticesi olarak 2021 itibarıyla yerli ve yabancı yatırımların tamamlanması neticesinde cep telefonu üretim kapasitesi 10 milyon adedin üzerine çıkmış olacak. Kovid-19 salgını tüm dünyada küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bir dönemin başlangıcı olacak. Küresel firmalar, üretim adreslerini çoğaltmaya, alternatif üretim üsleri oluşturmaya yöneliyor. Güçlü üretim kabiliyetleri, genç ve yetkin iş gücü ve sahip olduğu eşsiz konum Türkiye'mizin bu dönemde yükselen üretim üslerinden biri olmasını kaçınılmaz kılıyor. Türkiye'de üretim yapanlar, Türkiye'den dünyaya ihracat yapanlar bugüne kadar uzun vadede hep kazanan oldular. Bundan sonra da böyle olacak.

Xiaomi ve Salcomp firmalarına Türkiye'ye güvendikleri ve bu yatırımı gerçekleştirdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerine çağrıda bulunmak istiyorum; bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, uzun dönemde hayata geçireceğiniz yatırımların ilk adımı diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi çok daha yüksek bir düzeye çıkaracak ve Türkiye'yi güçlü bir ihracat üssü yapacaksınız diye umuyorum. Aynı zamanda Ar-Ge ve tedarik süreçlerinizde Türkiye'nin yetkinliklerinden önümüzdeki dönemde çok daha fazla yararlanın diyorum. Türkiye'de sadece cep telefonuyla sınırlı kalmayacağınızı, diğer elektronik ürünlerde de ülkemizin üretim gücünden yararlanacağınızı umuyorum."

"Xiaomi'nin Ar-Ge faaliyetlerini de ülkemize taşıyabileceğine inanıyorum"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, Türkiye'de uluslararası yatırımlar bakımından en çekici yatırım alanları arasında yer aldığını söyledi.

Karagözoğlu, salgına rağmen bilgi ve iletişim sektörünün büyümeye devam ettiğini aktararak, "Xiaomi'nin de bu anlamda Türkiye'de üretim tercihinde bulunması ve yatırım yapması çok sevindirici. İstihdama sağlayacağı katkıyı da önemsiyoruz. Mobil telefon kullanımında Avrupa'da en ön sıralarda yer alan Türkiye'ye yatırım yapmasından dolayı Xiaomi'ya teşekkürlerimizi sunuyor, diğer uluslararası şirketleri de Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Xiaomi'nin ilerleyen dönemde üretim tesislerinin yanında Ar-Ge faaliyetlerini de ülkemize taşıyabileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Xiaomi, Salcomp ve Türk sanayisi birlikte kazanacak"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Xiaomi ve Salcomp gibi birçok şirketin uzun dönemli hedeflerini gerçekleştirmek için Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, "Cep telefon üretimine yönelik son dönemde önemli teşvik kararları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yayımlandı. Xiaomi ve Salcomp'un gerçekleştirdiği bu yatırımla Xiaomi, Salcomp ve Türk sanayisi birlikte kazanacaktır." dedi.

"Bizi Türkiye'de de kucaklayan Xiaomi severlere teşekkür ediyoruz"

Xiaomi Orta Doğu Başkanı Ronnie Wang da Xiaomi olarak en büyük önceliklerinin, en güncel teknolojileri adil fiyatlarla dünyanın her yerinde kullanıcılar için ulaşılabilir kılmak olduğunu söyledi. Bu misyonla temel stratejilerini de akıllı telefonlar ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti birleşimi üzerine kurguladıklarını anlatan Wang, şunları kaydetti:

"Bu strateji, önümüzdeki 5 yıl içinde 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığımız 5G ve yapay zeka destekli nesnelerin interneti çalışmamızın daha geniş bir versiyonu. Bu yeni strateji ile var olduğumuz alanlardaki liderliğimizi sürdüreceğiz. 2020'nin son çeyrek raporlarına göre, 54 ülkede ilk 5 telefon markasından biriyiz, 10 ülkede de birinci sıradayız. Genel anlamda da dünyanın 3 numaralı akıllı telefon markasıyız. Kurduğumuz nesnelerin interneti platformu ile 289,5 milyon cihazı birbirine bağlıyoruz. 2020 yılı içinde yüzde 19,4 büyüyerek kullanıcılarımız için daha fazla çalışma imkanına sahip olduk. Bizi Türkiye'de de kucaklayan Xiaomi severlere teşekkür ediyoruz. Bu ülkede yatırımlarımız Türkiye devleti destekleriyle devam edecek."

"Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz"

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang ise Türkiye'de lokal bir partner haline gelerek kendileri için kilit görevi gören bu pazarda üretime başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Chang, "Bu ülkede katma değer yaratarak istihdam fırsatları sunacak olmamız nedeniyle çok gururluyuz. Hedefimiz, bu yıl için beyaz ve mavi yaka olarak 2 bin kişiye iş alanı yaratmak ve 5 milyon adet akıllı telefon üretmek. İlk etapta giriş segmentindeki Redmi 9C modelimizi bu fabrikada üreteceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için mi Store'larımızın sayısını da 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürecin başından beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı şekilde 2019 yılından beri bizi Türkiye'nin en sevilen telefon markalarından biri haline getiren kullanıcılarımıza da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu fabrikayla ilk yıl yaratılacak 200 milyon dolarlık katma değeri her yıl artıracağız"

Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue ise Xiaomi ile atıl durumda olan bu fabrikayı yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları inşa ettiklerini belirterek, "Bu tesisi, Xiaomi akıllı telefonları için bölgesel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Yıllara dayanan küresel uzmanlığımız neticesinde Türkiye'de de büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Başta personelimize yönelik eğitimlerimiz olmak üzere verdiğimiz hizmeti daha kaliteli hale getirmek için her gün daha fazla çabalıyoruz. Bu fabrikayla ilk yıl yaratılacak 200 milyon dolarlık katma değeri her yıl artıracağız. Türkiye'nin lider telefon markası olarak Xiaomi'nin Türkiye yolculuğu hız kesmeden yeni yatırımlarla devam edecek." ifadelerini kullandı.