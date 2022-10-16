Xiaomi, Türkiye'yi ihmal etmiyor! Uygun fiyatlı model MIUI 13 alıyor

Google, Android 13'ü geçtiğimiz aylarda tanıttı. Kullanıcı güvenliği odaklı özelliklerle karşımıza çıkan yeni sürüm artık ayak seslerini hissettiriyor. Bununla beraber akıllı telefon üreticileri yeni sürümü temel alan arayüzlerini tanıtmaya başladı. Xiaomi de çok yakında MIUI 14'ü kullanıcıların beğenisine sunacak. Ancak Çinli şirket tüm bunlara rağmen MIUI 13 gibi sürümlerin dağıtımını ihmal etmiyor. Son olarak uygun fiyatlı Redmi 10 çok yakında MIUI 13 güncellemesi alacak.

Redmi 10, MIUI 13 güncellemesi alacak

Xiaomi bir süre önce bu yılın mayıs ayında vitrine çıkan Redmi 10 için MIUI 13 güncellemesini toplam beş farklı bölgede yayınladı. Ancak bunların arasında Hindistan ve Türkiye yoktu. Son ortaya çıkan bilgilere göre Çinli üretici kritik bir karar verdi ve arayüzü iki ülke için de çok yakında yayınlama kararı aldı.

Türkiye'deki Redmi 10 modelleri için MIUI 13 güncellemesi V13.0.2.0.SKUTRXM yapı numarasına sahip ve Android 12 tabanlı. Sürümün ne zaman kullanıma sunulacağı henüz net değil, ancak son raporlara göre önümüzdeki günlerde dağıtımına başlanacak. Ayrıca ilk etapta Mi Pilot kullanıcıları için geleceği belirtiliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise kısa bir süre sonra genel kullanıma açılacak.

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