Son Dakika Haberleri: Xiaomi Türkiye Lansmanı - Şirket Neler Anlattı?

Xiaomi Türkiye Lansmanı - Şirket Neler Anlattı?

1 saat önce

Xiaomi, bugün Türkiye'de ilk kez ürün lansmanı gerçekleştirerek mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini tanıttı.

Xiaomi, bugün Türkiye'de ilk kez ürün lansmanı gerçekleştirerek mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini tanıttı. Lansmanda şirketin ülkemizdeki durumu, planları ve yeni telefonların fiyatları açıklandı. Biz de her zaman olduğu gibi tüm lansmanı kaydettik ve kesinti olmadan paylaştık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:43 Kaynak: Youtube

xiaomi, Türkiye, Genel
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