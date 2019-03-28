Xiaomi Türkiye Lansmanı - Şirket Neler Anlattı?
1 saat önce
Xiaomi, bugün Türkiye'de ilk kez ürün lansmanı gerçekleştirerek mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini tanıttı.
Xiaomi, bugün Türkiye
'de ilk kez ürün lansmanı gerçekleştirerek mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini tanıttı. Lansmanda şirketin ülkemizdeki durumu, planları ve yeni telefonların fiyatları açıklandı. Biz de her zaman olduğu gibi tüm lansmanı kaydettik ve kesinti olmadan paylaştık.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:43 Kaynak: Youtube
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