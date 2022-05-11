Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika

Xiaomi, televizyonları Android işletim sistemiyle akıllı hale getiren TV Stick 4K cihazının Türkiye fiyatını açıkladı. Önceki model maksimum Full HD (1080P) çözünürlük destekliyordu. mi Box S ile 4K desteği getiren teknoloji devi, aynı deneyimi mi TV Stick'e de taşıyarak kullanıcılara yeni bir alternatif sunmuş oldu.

Mi Box S ile kıyaslandığında daha kompakt ve hafif bir yapıda olan ürün kumandasındaki tuşlar ile Netflix ve Prime Video'ya hızlıca erişme olanağı sağlarken; bağlantı tarafında Bluetooth 5.0'a geçerek daha performanslı ve akışkan bir deneyim vadediyor. 2GB RAM + 8GB depolama kombinasyonu da uygulamalar için gayet yeterli.

Ayrıca Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi TV Stick 4K, Türkiye'de

Xiaomi Türkiye bugün yaptığı etkinlikte TV Stick 4K cihazının fiyatını 1,319 Türk Lirası olarak açıkladı. Bununla birlikte Aralık ayında Çin'de tanıtılan Xiaomi 12 serisini de ülkemize getiren firma, standart model için 20,999 TL ve Pro için 24,999 TL fiyat belirlediğini duyurdu.

Xiaomi TV Stick 4K, televizyonun desteklediği kare hızına göre 60FPS'e kadar yayın yapabiliyor. Google Asistan sayesinde sesle kontrol edilebilen cihaz kumanda ihtiyacını de ortadan kaldırıyor. Öte yandan önceki nesilde Android 9.0 işletim sistemi bulunurken, TV Stick 4K ise Android 11 sürümüyle birlikte geliyor.

Wi-Fi 2,4 GHz/ 5 GHz desteğiyle ile kablosuz internete bağlanan TV Stick 4K, Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Cihazda Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube önyüklü gelirken; Google Play Store aracılığıyla televizyonlar için özelleştirilmiş 4.000'den fazla Android uygulaması yüklenebiliyor.

4 çekirdekli Cortex-A35 işlemciyle donatılan ve Mali-G31 MP2 grafik birimiyle desteklenen Xiaomi Stick TV 4K, yarından itibaren Xiaomi'nin anlaşmalı olduğu satış kanalları üzerinden satışa çıkacak.