Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı

11.05.2022 16:26
Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı

Android 11 işletim sistemiyle çalışan Xiaomi TV Stick 4K cihazının Türkiye fiyatı belli oldu. İşte detaylar!

Xiaomi, televizyonları Android işletim sistemiyle akıllı hale getiren TV Stick 4K cihazının Türkiye fiyatını açıkladı. Önceki model maksimum Full HD (1080P) çözünürlük destekliyordu. mi Box S ile 4K desteği getiren teknoloji devi, aynı deneyimi mi TV Stick'e de taşıyarak kullanıcılara yeni bir alternatif sunmuş oldu.

Mi Box S ile kıyaslandığında daha kompakt ve hafif bir yapıda olan ürün kumandasındaki tuşlar ile Netflix ve Prime Video'ya hızlıca erişme olanağı sağlarken; bağlantı tarafında Bluetooth 5.0'a geçerek daha performanslı ve akışkan bir deneyim vadediyor. 2GB RAM + 8GB depolama kombinasyonu da uygulamalar için gayet yeterli.

Ayrıca Xiaomi 12 serisinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi TV Stick 4K, Türkiye'de

Xiaomi Türkiye bugün yaptığı etkinlikte TV Stick 4K cihazının fiyatını 1,319 Türk Lirası olarak açıkladı. Bununla birlikte Aralık ayında Çin'de tanıtılan Xiaomi 12 serisini de ülkemize getiren firma, standart model için 20,999 TL ve Pro için 24,999 TL fiyat belirlediğini duyurdu.

Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi TV Stick 4K, televizyonun desteklediği kare hızına göre 60FPS'e kadar yayın yapabiliyor. Google Asistan sayesinde sesle kontrol edilebilen cihaz kumanda ihtiyacını de ortadan kaldırıyor. Öte yandan önceki nesilde Android 9.0 işletim sistemi bulunurken, TV Stick 4K ise Android 11 sürümüyle birlikte geliyor.

Wi-Fi 2,4 GHz/ 5 GHz desteğiyle ile kablosuz internete bağlanan TV Stick 4K, Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Cihazda Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube önyüklü gelirken; Google Play Store aracılığıyla televizyonlar için özelleştirilmiş 4.000'den fazla Android uygulaması yüklenebiliyor.

4 çekirdekli Cortex-A35 işlemciyle donatılan ve Mali-G31 MP2 grafik birimiyle desteklenen Xiaomi Stick TV 4K, yarından itibaren Xiaomi'nin anlaşmalı olduğu satış kanalları üzerinden satışa çıkacak.

Boyutlar & AğırlıkUzunluk: 106.8 mm

Genişlik: 29.4 mm

Kalınlık: 15.4 mm

Ağırlık: 42.8 gramÇözünürlük4KCPUDört çekirdekli Cortex-A35GPUMali-G31 MP2RAM2GBDepolama8GBİşletim SistemiAndroid 11BağlantıWi-Fi 2.4GHz/5GHz

Bluetooth 5.0Giriş/ çıkışHDMI x 1

Micro USB x 1

YORUMLAR
500
Anker Nebula 4K TV Box inceleme! Anker Nebula 4K TV Box inceleme! Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! Xiaomi Buds 3T Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu! Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Netflix, Android, Türkiye, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi TV Stick 4K'nın Türkiye fiyatı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement