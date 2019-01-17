Son Dakika Haberleri: Xiaomi Ürünlerinde Karne İndirimi (Pocophone F1 ve Aksesuar Fırsatı!)

Xiaomi Ürünlerinde Karne İndirimi (Pocophone F1 ve Aksesuar Fırsatı!)

1 saat önce

Xiaomi'nin resmi distribütörü Evofone, yarı yıl tatiline giren öğrenciler için yeni bir kampanya başlattı.

Xiaomi'nin resmi distribütörü Evofone, yarı yıl tatiline giren öğrenciler için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Forum İstanbul ve Vadistanbul'da bulunan mi Store'larda geçerli olmak üzere Pocophone F1 modelinde %15, Xiaomi aksesuarlarında ise %10 oranında indirim olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:06 Kaynak: Youtube

İstanbul, xiaomi, Genel
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