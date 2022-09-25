Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler - Son Dakika
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Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler

25.09.2022 03:32
Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler

Xiaomi, yaklaşan Civi 2 modeli için bazı paylaşımlarda bulundu. Böylece cihazın bazı özellikleri resmiyet kazandı.

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasının en önemli oyuncularından birisi olan Xiaomi, orta seviye modellerinden birisi olan Civi'yi geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Cihazla birlikte geçerli not alan şirket, serinin ikinci versiyonu için son dokunuşları yapıyor.

Xiaomi Civi 2, 4.500 mAh pil ve 67W hızlı şarjı ile onaylandı

27 Eylül'de açıklanacak Xiaomi Civi 2, şirketin de paylaşımlarıyla şekilleniyor. Xiaomi, cihazın özelliklerine ilişkin tanıtım görselleri yayınladı. Görsellerle birlikte modelin 4.500 mAh pil ve 67W hızlı şarjı ile geleceği doğrulandı. Şarj desteği ile birlikte cihaz, 40 dakikada tam dolum yapabilecek.

Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler

Xiaomi, ayrıca Civi 2 cihazının kamera özelliklerini de onayladı. Paylaşıma göre cihaz üçlü arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Ana kamerada 50 megapiksel Sony IMX766 sensörü yer alıyor ancak diğer iki kameranın özellikleri aktarılmadı. Öte yandan cihazda çift özçekim kamerası bulunuyor. Bu kameraların ikisi de 32 megapiksel olacak.

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Öte yandan daha önce elde edilen bilgilere göre yeni Xiaomi modeli, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip. Şirketin Civi 2 modelinde de 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, cihazın UFS 3.1 teknolojisine sahip 256 GB depolama ile tanıtılacağı biliniyor.

Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler

Snapdragon 7 Gen 1 işlemci olacak cihazın Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13.5 arayüzü ile kutudan çıkacağı tahmin ediliyor. Ek olarak ön panelde 120Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran olması bekleniyor. Cihazın 356 dolardan satışa çıkacağı gelen bilgiler arasında. Xiaomi, yeni modeli için Hello Kity ile işbirliği yapacak.

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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xiaomi Civi 2 özellikleri onaylandı! İşte tüm bilinenler - Son Dakika
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