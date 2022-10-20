Redmi Note 12 için geri sayım: Resmi paylaşım geldi! - Son Dakika
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Redmi Note 12 için geri sayım: Resmi paylaşım geldi!

20.10.2022 16:41
Redmi Note 12 için geri sayım: Resmi paylaşım geldi!

Xiaomi, yaklaşan Redmi Note 12 serisine ilişkin yeni bir görsel yayınladı. Görsel, serinin çok yakında geleceğini söylüyor.

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Xiaomi, Redmi serilerine ayrı bir önem veriyor. Bu ayın başında Xiaomi 12T serisini tanıtarak ivme yakalayan şirket, Redmi Note 12 serisinin piyasaya çıkış tarihine ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.

Redmi Note 12, Ekim ayı içinde tanıtılacak

Önemli bir kitle tarafından kullanılan Redmi Note serinin son üyesi yaklaşıyor. Xiaomi'nin paylaşımına göre seri, bu ay bitmeden küresel pazarda sahne alacak. Redmi Note 12, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ ve Pro Extreme Edition olması beklenen serideki Extreme modelinin küresel pazara gelmesi beklenmiyor.

Redmi Note 12 için geri sayım: Resmi paylaşım geldi!

Seriye dair daha önce birçok sızıntı bilgi elimize ulaştı. Buna göre serinin işlemci koltuğunda henüz geçtiğimiz hafta tanıtılmış MediaTek'in Dimensity 1080'u yer alıyor. Serinin batarya özellikleri tam olarak belli değil ama 120W ultra hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

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beklenen Redmi serisi hakkında çok fazla ayrıntılı detay bulunmuyor. Arka panelinde üçlü bir kamera tasarımı kullanıcıları karşılayacak. 50 Megapiksel ultra geniş açılı ana kameraya 8 megapiksel ultra geniş açılı ve 2 megapiksel ikincil kamera eşlik edecek.

Redmi Note 12 için geri sayım: Resmi paylaşım geldi!

Öte yandan yeni Redmi serisi, geçtiğimiz günlerde Çin merkezli ünlü e-ticaret firması JD.com'da görüntülendi. Modellerin önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması ve daha sonra da küresel pazarlara gelmesi bekleniyor. Ayrıca JD.com'da cihazların hepsinin 9999 RMB yani 1.385 dolardan listelendiğini belirtelim. Ancak bu muhtemelen temsili bir fiyat diyebiliriz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Redmi Note 12 için geri sayım: Resmi paylaşım geldi! - Son Dakika

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