Son Dakika Haberleri: Xiaomi'ye Türkiye'deki Kuru ve Vergileri Sorduk - Donovon Sung ile Röportaj

Xiaomi'ye Türkiye'deki Kuru ve Vergileri Sorduk - Donovon Sung ile Röportaj

27 dakika önce

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilk kez ürün lansmanı yaparak mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini resmi olarak tanıttı.

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilk kez ürün lansmanı yaparak mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini resmi olarak tanıttı. Lansman sonrası Xiaomi Global Ürün ve Pazarlama Müdürü Donovon Sung'a sorularımızı ilettik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:03 Kaynak: Youtube

Türkiye, xiaomi, Genel
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