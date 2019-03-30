Xiaomi'ye Türkiye'deki Kuru ve Vergileri Sorduk - Donovon Sung ile Röportaj
27 dakika önce
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilk kez ürün lansmanı yaparak mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini resmi olarak tanıttı.
Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Türkiye
'de ilk kez ürün lansmanı yaparak mi 9 ve Redmi Note 7 modellerini resmi olarak tanıttı. Lansman sonrası Xiaomi Global Ürün ve Pazarlama Müdürü Donovon Sung'a sorularımızı ilettik.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:03 Kaynak: Youtube
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