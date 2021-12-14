Xiaomi Yeni Batarya Teknolojisi ile Daha Verimli Olacak! - Son Dakika

Xiaomi, birçok markadan ayrılmak için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket, rakiplerinden boşalan alanı hızlı doldurmak için batarya teknolojisini odaklandığı bildirildi.

Xiaomi, akıllı telefonlarındaki batarya yedeklemesini yaklaşık 100 dakika artırdığı iddia edilen yeni bir teknoloji üzerine çalışıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinde yaptığı açıklamaya göre, Ar-Ge ekibinin bu teknoloji üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki yıl akıllı telefonlarında kullanılabileceğini bildirdi. Xiaomi, bu yeni teknolojinin yardımıyla pilin içindeki silikon içeriğini yaklaşık üç kat artırabildiğini ve böylece daha verimli kapasite depolaması sağladığını iddia ediyor.

Xiaomi Yeni Batarya Teknolojisi ile Daha Verimli Olacak!

Eğer Xiaomi bu teknolojiyi uygulayabilirse, Xiaomi marka akıllı telefonları kasası ve boyutu büyümeden yüzde 10 daha fazla güce sahip olabilecek. Bu ek güç, tek bir şarjla 100 dakikalık ek çalışma süresi sağlayacaktır. Xiaomi, paketleme teknolojisini de yenileyerek alan verimliliğinide arttıracağını söyledi. Gönderi, Xiaomi'nin PCM'yi (koruma devresi modülü) düz konum yerine 90 derecelik açıyla yerleştirdiğini gösteriyor. Akıllı telefon üreticisinin biraz yerden tasarruf etmesine yardımcı olacaktır. Xiaomi ayrıca yeni pili, gece boyunca şarjı izlerken güvenliği ve hücrelerin ömrünü artıran gelişmiş algoritmalara dayanan bir yakıt göstergesi çipi ile donattı. Bu, ahize çok uzun süre prize takılı kaldığında aşırı şarj durumunda pilin neden olduğu zararı azaltır. Bunun dışında pil paketi, sıcaklığı kontrol etmek ve batarya'nın ısınmamasını sağlamak için bazı ek sensörlere sahip olacaktır.

Bu türden üretilen bataryalar, gelecek yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak. Şirketin resmi sunumu yaklaştıkça, yeni batarya teknolojisi hakkında daha fazla bilgi gelecektir.

Batarya teknolojisi, son iki ile üç yılda çoğu akıllı telefon üreticisi için büyük bir odak noktası olmuştur. Ancak, teknoloji firmaları batarya kapasitesi konusunda, çok büyük yatırımlar yapmadı.

Şirketler ya daha fazla mAh gücü sunmak için pil paketinin boyutunu artırıyor ya da müşterileri etkilemek için hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Ancak bu akıllı telefonlarda şarj sürecini arttırmıyor. Sadece anlık şarj etmeye destek oluyor.

Xiaomi'nin burada yapmak istediği ana konu ise aynı boyuttaki batarya paketinden daha fazla verim sağlamaktır.