Xiaomi yeni laptop modellerini tanıttı - Son Dakika
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Xiaomi yeni laptop modellerini tanıttı

04.07.2022 17:00
Xiaomi yeni laptop modellerini tanıttı

Xiaomi, bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte bir sürpriz yaparak Xiaomi Book Pro 14 ve 16 2022 modellerini tanıttı. İşte ayrıntılar!

Xiaomi, bugün düzenlediği Çin etkinliğinde en yeni ürünlerini piyayasa sürdü. Şirket, Xiaomi 12S serisini vitrine çıkarırken, etkinliğin sonlarına doğru bir de sürpriz yaparak Book Pro modellerini tanıttı. Peki Xiaomi Book Pro 14 ve 16 (2022) kullanıcılara neler sunuyor? İşte ayrıntılar!

Xiaomi Book Pro 2022 özellikleri

Book Pro 16; 4K, 283 ppi piksel yoğunluğuna ve VESA Display HDR 400 standardına sahip dokunmatik E4 OLED panelle geliyor. 14 inçlik model ise 2.8K çözünürlüklü 242 ppi piksel yoğunluğunu sunan Display HDR 500 sertifikalı E4 OLED ekranla kullanıcı karşısına çıkıyor. Aynı zamanda iki modelde de 16: 10 en boy ve yüzde 90 ekran-gövde oranı mevcut. Öte yandan 1.000.000: 1 kontrasta ve yüzde 100 DCI-P3 gamına sahipler.

Xiaomi yeni laptop modellerini tanıttı

Book Pro 2022, toplamda beş konfigürasyonla geliyor. 16 inç için Intel Core i5-1240P, Intel Core i7-1260P/RTX 2050 ve 14 inç için ise Intel Core i5 1240P, Intel Core i5 1240P/MX 550 ve i7 1260P/RTX 2050. Ayrıca Intel evo serisi yongalara geçildiğini de belirtmekte fayda var.

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Xiaomi Book Pro 16, 100W ile şarj olan 70Wh bataryaya sahipken, 14 inçlik model ise 100W hızında şarj olabilen 56 Wh'lik bir pile sahip.

Xiaomi Book Pro 2022 fiyatı

Xiaomi yeni laptop modellerini tanıttı

Book Pro 16:

Intel Core i5-1240P/ 16 GB RAM + 512 GB – 970 dolar

Intel Core i7-1260P/ 16 GB RAM + 512 GB – 1270 dolar

Book Pro 14:

Intel Core i5 1240P/16 GB RAM + 512 GB – 880 dolar

Intel Core i5 1240P/MX 550/16 GB RAM + 512 GB – 970 dolar

Intel Core i7 1260P/RTX 2050/16 GB RAM + 512 GB – 1200 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizüstüler beklentileri karşılayacak mı? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşamayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Intel, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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