Xiaomi yeni telefonu Redmi 9T'yi tanıttı - Son Dakika

Xiaomi yeni telefonu Redmi 9T'yi tanıttı

08.01.2021 16:29
Xiaomi yeni telefonu Redmi 9T'yi tanıttı, System.String[]

Xioami yeni telefonu Redmi 9T ile fotoğraf ve pil ömrü konusunda üstün performans sunuyor.

Xioami yeni telefonu Redmi 9T ile fotoğraf ve pil ömrü konusunda üstün performans sunuyor.

Teknoloji şirketi Xiaomi, yeni Redmi akıllı telefon modeli Redmi 9T'yi düzenlediği online etkinlikle duyurdu.

Giriş seviyesinin yeni lideri Redmi 9T, kullanıcıların fotoğraf yetenekleri ve genel tasarımdan ödün vermeden ihtiyaç duydukları olağanüstü performansı ve birkaç gün boyunca yetecek pil ömrünü sağlamak için özel olarak tasarlandı.

48 MP yapay zeka (AI) dörtlü kamera kurulumuna sahip Redmi 9T, fotoğrafçılık alanında özellikleri ile dikkati çekiyor. Cihazın 8 MP ultra geniş açılı kamerası sayesinde büyük grup ve geniş manzara çekimlerinde fotoğrafların kırpılmasına gerek kalmıyor. 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü ise profesyonel düzeyde bokeh ve çarpıcı yakın plan çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor. Redmi 9T fotoğraflara düzenleme yapmadan daha sinematik bir görünüm ve his veren yeni bir film çerçevesi özelliğiyle donatıldı. Çeşitli hız ve süre değerleri sunan yeni bir hızlandırılmış çekim özeliğine sahip olan Redmi 9T, kullanıcıların bir DSLR veya başka bir profesyonel kameraya ihtiyaç duymadan yaratıcı hızlandırılmış fotoğraflar çekebilmelerine olanak tanıyor.

Yüksek performans, güçlü yonga seti ve yüksek kapasiteli pil

Redmi 9T, hafif tasarımına rağmen, 6.000 mAh (tipik) pili ve Qualcomm Snapdragon 662 çipsetiyle güçlü bir performans sergiliyor. Redmi 9T, 11nm teknolojisiyle üretilmiş enerji tasarruflu işlemcisiyle, önceki nesillere göre daha az ısı üretimi ve daha düşük güç tüketimi ile çok daha yüksek bir performans sunuyor.

MIUI pil tasarruf modu ve kablolu tersine şarj özellikleri sayesinde kullanıcılar Redmi 9T'yi tüm gün, hatta birkaç gün boyunca şarj ihtiyacı duymadan kullanabiliyor. Redmi 9T, 18W hızlı şarj özelliğine sahip ve kutusunun içinden 22,5W şarj cihazı çıkıyor. Redmi 9T, yuvarlatılmış köşeleri ve parmak izi bırakmayan dokuya sahip arka yüzüyle modern ve minimalist bir tasarıma sahip bulunuyor. Corning® Gorilla® Glass 3 özellikli 6,53inç FHD+ Dot Drop ekranı, canlı ve net bir görüntüleme deneyiminin yanı sıra çatlaklara ve çizilmelere karşı güçlü koruma sağlıyor.

Redmi 9T, daha keyifli bir izleme deneyimi için "Widevine L1" ve "TÜV Rheinland Low Blue Light" sertifikalarıyla birlikte geliyor. Cihazın karbon grisi, alacakaranlık mavisi, gün doğumu turuncusu ve okyanus yeşili olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Redmi 9T, microSD kart desteği sayesinde kullanıcıların favori uygulamalarını, oyunlarını, fotoğraflarını ve videolarını tek bir cihazda tutabilmeleri için 512 GB'a kadar genişletilebilir depolama alanı sunuyor. Redmi 9T'nin kızılötesi blaster desteği de ayrı bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Redmi 9T'nin satışı da şubat ayında Xiaomi'nin resmi satış kanalları üzerinden başlayacak.

Yapay Zeka, Kamera, xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Xiaomi yeni telefonu Redmi 9T'yi tanıttı - Son Dakika


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