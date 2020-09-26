Xiaomi Z Tasarımlı Katlanabilir Telefon Üretecek! - Son Dakika

Son dönemde katlanabilir teknolojisi birçok firmanın ilgilisini çekmektedir. Katlanabilir akıllı telefonun öncüsü, Samsung ve Motorola olmasına rağmen bu pazarda yer almak isteyen firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Xiaomi'nin uzun zamandır katlanabilir bir cihaz üzerinde çalıştığına dair söylentiler mevcut olmasına rağmen, şirket henüz katlanabilir bir telefon yayınlamadı. Tabi bu süreçte bazı bilgisayar üreticileri bile katlanabilir teknolojisi hakkında patent başvurusunda bulundu.

Geçen ay gelen sızıntılarda, şirketin büyük olasılıkla ilk katlanabilir akıllı telefonunu 2021'in başlarında tanıtacağına dair haberler vardı. 2019'un başında, bir Xiaomi çift katlanabilir telefonun prototipi çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Lakin yayınlanan bu prototip, sadece görsellerde kaldı ve teknolojik bir ürün olarak karşımıza çıkmadı.

Şuan gelen yeni haberlere göre Xiaomi katlanabilir teknolojisini bir üst segmente taşıyacak yeni bir çalışma içinde olduğu söyleniyor. Şirket, Z biçiminde olacak ve iki kez katlanabilir fütüristik görünümlü telefon için bir tasarım patent aldığı açıklandı.

Görsellere göre, Akıllı telefonun büyük bir esnek ekranı ve geniş bir ön ekranı mevcut olacak.

Xiaomi Z Tasarımlı Katlanabilir Telefon Üretecek!

Birkaç ay önce Xiaomi, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) ile bir tasarım patenti sundu. Patent 18 Eylül 2020'de onaylandı, dokümantasyon katlanabilir telefonu her yönden gösteren 16 ürün taslağı içeriyor. Minimal ekran kenarlarına sahip çok modern bir telefon olacağı söyleniyor. Bu cihaz hem önünde hem de arkasında geniş bir ekrana sahiptir. Cihazı katladığınızda çift ekranlı bir telefon haline gelir. Bu durumda (katlanmış), ön cam arkadan bağımsızdır. Aynı anda farklı şeyleri gösterebilirler.

Ön ekran Samsung Galaxy Z Fold 2'ye çok benziyor. Ekranın ortasında (üstünde) küçük bir delikli kamera kullanıyor. Bu kamera dışında, bu katlanabilir telefonda başka hiçbir kamera görünmüyor. Bu, kuşkusuz, katlama sırasında cihazın arkası içeriye doğru kaybolduğu için katlama yöntemiyle ilgilidir. Sonuç olarak arka kamera yalnızca, akıllı telefon tablet moduna geldiği zaman gerekli olacaktır.

Cihaz tamamen açık bir modda iken, fotoğraf çekimi için ele tam oturmayacaktır. Ön kamera ile hem özçekimler hem de normal fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunun nedeni, cihazı çevirerek diğer taraftaki ekranı vizör olarak kullanabilmenizdir. Ön cam, en önemli bileşenlerin işlendiği ana muhafazanın bir parçasıdır. Sağ tarafta kontrol düğmeleri ve SIM kart bölmesi mevcut olacaktır.

Muhtemelen telefonu katlamak ve açmak için bir kilit görevi gören büyük bir geniş düğme görülebilir. Ayrıca uzun bir ses düğmesi vardır. Ek olarak, hoparlörler ve USB Type-C bağlantısı üstte ve altta yer alıyor.

Bakalın Xiaomi patentini aldığı Z şeklindeki katlanabilir akıllı telefonu yakın gelecekte üretecek mi? Yoksa sadece bir çalışmanın eseri olarak mı kalacak! Sizleri Tekmoloji üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğim.