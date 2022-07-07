Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul - Son Dakika
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Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

07.07.2022 19:10
Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Xiaoshu ya da Daha Az Sıcaklık sezonu bu sene 7 Temmuz'a denk geliyor ve bu da sıcak yazın başlangıcı anlamına geliyor.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Xiaoshu ya da Daha Az Sıcaklık sezonu bu sene 7 Temmuz'a denk geliyor ve bu da sıcak yazın başlangıcı anlamına geliyor. Çin genelindeki çiftçiler ise tarlalarda çalışmakla meşgul.

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Tongren şehrinde bulunan Fanjingshan köyündeki tarlalarda çalışan bir çiftçiyi gösteriyor, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Zaozhuang şehrinde bulunan Qianliang köyündeki bir kivi meyve bahçesinde çalışan bir köylü, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Yang/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletine bağlı Shuangfeng ilçesinde bulunan Huaqiao köyündeki bir pirinç tarlasında çalışan bir biçerdöver, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Jianxin/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Zheng'an ilçesine bağlı Taiping köyünde bulunan tarlalarda çalışan çiftçileri gösteriyor, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhao Yongzhang/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Havadan çekilen fotoğraf, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletindeki Zigui ilçesine bağlı Jiandong köyünde bulunan bir tarlada çalışan çiftçileri gösteriyor, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Gang/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Havadan çekilen fotoğraf, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletindeki Danzhai ilçesine bağlı Jinshan köyünde bulunan tarlalarda çalışan çiftçileri gösteriyor, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Huang Xiaohai/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Havadan çekilen fotoğraf, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletindeki Hengyang şehrine bağlı Jinlong köyündeki bir kurutma alanında çalışan çiftçileri gösteriyor, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Cao Zhengping/Xinhua)

Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletindeki Zigui ilçesine bağlı Chenjiaba köyünde bir tarlada çalışan çiftçiler, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Guizhou, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaoshu Sezonu Yaklaşırken Çiftçiler Çalışmakla Meşgul - Son Dakika

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