Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı

20.08.2022 10:17
Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı

XİCHANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.

XİCHANG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumartesi günü, Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi. Yaogan-35 ailesinin dördüncü partisini oluşturan uydular, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 01.37'de uzaya gönderildi ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Uydular temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri, afet önleme ve azaltma çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Bu, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 433. uçuş göreviydi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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