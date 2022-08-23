Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı - Son Dakika
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Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı

23.08.2022 14:21
Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı

XİCHANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Chuangxin-16 uydusunu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 23 Ağustos 2022.

XİCHANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Chuangxin-16 uydusunu taşıyan Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi, Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı, 23 Ağustos 2022. Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Chuangxin-16 uydusu, Kuaizhou-1A taşıyıcı roketi ile sabah saat 10.36'da (Beijing Saati) fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarıyla girdi. (Fotoğraf: Qiu Lijun/Xinhua)

Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chuangxin-16 Uydusu Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Fırlatıldı - Son Dakika
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