Son Dakika Haberleri: "XII. Meslek Yüksekokulları Proje Yarışması"

"XII. Meslek Yüksekokulları Proje Yarışması"

1 saat önce

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu tarafından "XII. Meslek Yüksekokulları Proje Yarışması" düzenlenecek.

Yarışmaya, İzmir genelindeki meslek yüksekokulu öğrencileri özgün, teknik veya sosyal projeleri ile katılabilecek.

Üretim ve ürün geliştirmeyi hedefleyen, fikirden ürüne kadar geniş bir yelpazede projeler yapmak isteyen öğrenciler 18 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Projeler, 19 Mart- 28 Mayıs tarihleri arasına değerlendirilecek. Sergilenmeye uygun olan çalışmalar, 29 Mayıs 2019 tarihinde Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisinde sergilenecek. XII. Meslek Yüksekokulları Proje Yarışması Ödül Töreni ise İzmir genelindeki meslek yüksekokullarının katılımıyla 29 Mayıs günü saat 15.oo'te Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

İzmir, Ege Üniversitesi, Ege, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "XII. Meslek Yüksekokulları Proje Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]