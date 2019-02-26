Yarışmaya, İzmir genelindeki meslek yüksekokulu öğrencileri özgün, teknik veya sosyal projeleri ile katılabilecek.

Üretim ve ürün geliştirmeyi hedefleyen, fikirden ürüne kadar geniş bir yelpazede projeler yapmak isteyen öğrenciler 18 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Projeler, 19 Mart- 28 Mayıs tarihleri arasına değerlendirilecek. Sergilenmeye uygun olan çalışmalar, 29 Mayıs 2019 tarihinde Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisinde sergilenecek. XII. Meslek Yüksekokulları Proje Yarışması Ödül Töreni ise İzmir genelindeki meslek yüksekokullarının katılımıyla 29 Mayıs günü saat 15.oo'te Ege Meslek Yüksekokulu Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek.