Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar - Son Dakika
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Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

04.08.2022 16:13
Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

XİNGLONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong karst mağarası, bir milyar ila 1,4 milyar yaşında olduğu tahmin edilen büyük bir kireçtaşı kaya oluşumudur.

XİNGLONG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong karst mağarası, bir milyar ila 1,4 milyar yaşında olduğu tahmin edilen büyük bir kireçtaşı kaya oluşumudur. Mağaranın beş kolu olduğu, yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanı kapladığı ve halen gelişmeye devam ettiği tespit edildi. Mağaradaki serin atmosfer ve karbonat birikintileri, mağarayı popüler bir yaz turizm merkezi haline getirdi.

Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasından bir görüntü, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasından bir görüntü, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar

Turistler, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasını ziyaret ediyor, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar
Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Xinglong ilçesine bağlı Taojiatai köyündeki Xinglong karstik mağarasından bir görüntü, 3 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeyindeki Xinglong Karst Mağarasından Muhteşem Manzaralar - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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