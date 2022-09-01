Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp

01.09.2022 14:02
Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp

XİNİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletindeki yerel yetkililere göre, Perşembe sabahı eyaletteki bir köyde meydana gelen toprak kayması sonucunda 5 kişi öldü, 2 kişi ise hala kayıp.

XİNİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletindeki yerel yetkililere göre, Perşembe sabahı eyaletteki bir köyde meydana gelen toprak kayması sonucunda 5 kişi öldü, 2 kişi ise hala kayıp. Haidong şehrine bağlı Huzhu Tu Özerk İlçesi'nin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanı, toprak kaymasının Hongya köyünde sabah 01.05'te meydana geldiğini söyledi. Toprak kayması sonucu köyde yaşayan 7 kişi ve tahliyeyi organize eden 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında saat sabah 08.20 itibarıyla 9 kişi bulundu, ancak bunlardan 5'i kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yaşanan afet üzerine yerel hükümet derhal acil müdahale planını devreye soktu ve acil durum, yangından korunma, kamu güvenliği ve sağlık departmanlarından ekipler kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere olay yerine sevk edildi.

Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Toprak Kaymasında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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