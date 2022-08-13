Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu

13.08.2022 13:16
Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu

XİNİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, 2022'nin ilk yarısında temiz enerji kullanılarak yaklaşık 42,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve bu sayede eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 84,8'i gerçekleştirildi.

XİNİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, 2022'nin ilk yarısında temiz enerji kullanılarak yaklaşık 42,7 milyar kilovatsaat elektrik üretildi ve bu sayede eyaletin toplam elektrik üretiminin yüzde 84,8'i gerçekleştirildi. Veriler, Çin Devlet Elektrik Şebekesi Qinghai Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından Cuma günü Qinghai'nin merkezi Xining'deki bir temiz enerji geliştirme forumunda kamuoyuna açıklandı. Toplam elektrik üretim hacminin yaklaşık 21,3 milyar kilovat-saatlik bölümü rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi gibi yeni enerjilerden sağlandı. Qinghai- Tibet Plato su'nun kuzeydoğusunda yer alan zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları ile bilinen Qinghai; Yangtze, Sarı ve Lancang nehirlerinin çıkış noktalarına da ev sahipliği yapıyor. Eyaletin elektrik şebekesinin toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 43,3 milyon kilovata ulaşmış durumda, bu kapasitenin temiz enerji kaynaklı bölümü ise 39,3 milyon kilovatın üzerinde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Çin Eximbank'ın Dış Ticaret Sektörüne Verdiği Kredi Yılın İlk Yarısında Arttı Çin Eximbank'ın Dış Ticaret Sektörüne Verdiği Kredi Yılın İlk Yarısında Arttı Çin'in Reel Ekonomisinde İlk Yarıda İstikrarlı Kredi Büyümesi Görüldü Çin'in Reel Ekonomisinde İlk Yarıda İstikrarlı Kredi Büyümesi Görüldü
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
11:52 Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
11:05 Polis eve girince kanlı tabloyla karşılaştı! Yatalak anne ölü, emekli oğluysa ağır yaralı bulundu
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 13:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Qinghai Eyaletinde Yılın İlk Yarısında Elektrik Üretiminin Yüzde 84,8'i Temiz Enerji Kaynaklı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement