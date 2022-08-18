Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Selde Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Selde Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

18.08.2022 16:16
Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Selde Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi

XİNİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde şiddetli yağışlar sonucunda dağlık bölgede yaşanan sel felaketinde ölü sayısı, Perşembe öğleden sonra itibarıyla 16'ya yükseldi.

XİNİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde şiddetli yağışlar sonucunda dağlık bölgede yaşanan sel felaketinde ölü sayısı, Perşembe öğleden sonra itibarıyla 16'ya yükseldi. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre 36 kişiye ise hala ulaşılamıyor. İlçenin tanıtım departmanına göre, Çarşamba günü 22.25'te aniden başlayan şiddetli yağışlar, Datong Hui ve Tu Özerk İlçesi'nde etkili oldu; ani sel ve toprak kaymalarına yol açan yağışlar yüzünden ırmakların yatakları değişti. Tanıtım departmanı, altı köyde 6.245 kişinin doğal afetten etkilendiğini söyledi. Eyalette vakit geçirilmeksizin afetlere yönelik 2. Seviye acil durum müdahalesi uygulanmaya başlandı. Bu, dört kademeli acil durum müdahale sisteminde ikinci en yüksek seviyeye karşılık geliyor. Yerel yetkililer, kurtarma ve yardım çalışmaları için silahlı polis, kamu güvenliği, acil durum, sağlık ve diğer departmanlardan 2.000'in üzerinde personeli ve 160'ın üzerinde aracı bölgeye sevk etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısında Meydana Gelen Selde Ölü Sayısı 16'ya Yükseldi - Son Dakika

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