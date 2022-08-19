Çin'in Kuzeybatısındaki Sellerde 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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Çin'in Kuzeybatısındaki Sellerde 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Kayboldu

19.08.2022 11:17
Çin'in Kuzeybatısındaki Sellerde 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Kayboldu

XİNİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletindeki yerel yetkililer Perşembe akşamı düzenledikleri basın toplantısında, Perşembe gününün erken saatlerinde köyleri vuran sağanağın neden olduğu ani çamur ve kaya selleri nedeniyle 17 kişinin cansız...

XİNİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyaletindeki yerel yetkililer Perşembe akşamı düzenledikleri basın toplantısında, Perşembe gününün erken saatlerinde köyleri vuran sağanağın neden olduğu ani çamur ve kaya selleri nedeniyle 17 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğunu, ayrıca 17 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

Daha önce kayıp olduğu bildirilen 20 kişi kurtarıldı. Eyalet Acil Durum Yönetim Departmanı Başkan Yardımcısı Han Xianghui basın toplantısında yaptığı açıklamada, itfaiyeci, polis, asker, acil müdahale personeli ve bölge halkından oluşan yaklaşık 4.500 kişinin hala kayıpları aradığını söyledi.

Şiddetli yağış Çarşamba akşamı 22: 25'te başladı ve eyaletin merkezi Xining'de bulunan Datong Hui ve Tu Özerk İlçesi'nde etkisini gösterdi. Perşembe gece yarısına kadar sağanak, sel ve çamur kaymalarını tetikledi ve nehirlerin yataklarını değiştirmesine sebep oldu.

6 köyde toplam 6.245 kişi afetten etkilenirken en az 2 bina su altında kaldı, 14 bina da ağır hasar gördü.

Çin'in Kuzeybatısındaki Sellerde 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Kayboldu

İlçe yönetimi başkanı Ma Mingxu, 1.200'den fazla kişiyi barındırmak üzere 2 okulda geçici barınakların kurulduğunu belirtti.

Çin Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı birlikte 50 milyon yuan (yaklaşık 7,37 milyon ABD doları) doğal afet yardım fonu ve ayrıca eyalet maliye departmanından 50 milyon yuan daha ayırdı.

Fonlar, afetzedelerin aranması, kurtarılması ve yerlerinin değiştirilmesine odaklanan acil kurtarma ve afet yardım çalışmalarında, ikincil afet tespiti, hasarlı evlerin onarımı ve diğer alanlarda kullanılacak.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısındaki Sellerde 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeybatısındaki Sellerde 17 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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