Çin'in Qinghai Eyaletindeki Kar Leoparı Popülasyonunun 1.200'e Çıktığı Tahmin Ediliyor - Son Dakika
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Çin'in Qinghai Eyaletindeki Kar Leoparı Popülasyonunun 1.200'e Çıktığı Tahmin Ediliyor

25.08.2022 13:01
Çin'in Qinghai Eyaletindeki Kar Leoparı Popülasyonunun 1.200'e Çıktığı Tahmin Ediliyor

XİNİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Uzmanlar, Çin'in kuzeybatısında bulunan Qinghai eyaletindeki kar leoparı popülasyonunun yaklaşık 1.200'e ulaştığını tahmin ediyor.

XİNİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Uzmanlar, Çin'in kuzeybatısında bulunan Qinghai eyaletindeki kar leoparı popülasyonunun yaklaşık 1.200'e ulaştığını tahmin ediyor. Shanshui Koruma Merkezi'nden Zhao Xiang'a göre, eyaletin Sanjiangyuan bölgesine kurulan 800 kızılötesi kamera, bu nadir türün yaklaşık 100.000 fotoğrafını çekti. Zhao, "Şimdiye kadar bölgede en az 400 ayrı kar leoparı tespit ettik" dedi. Zhao, Sanjiangyuan'daki kar leoparlarının dağılım yoğunluğunun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ve bu verinin, bu alanın Çin'deki ve hatta dünyadaki en önemli kar leoparı dağılım ve yaşam alanı olduğunu gösterdiğini belirtti. Eyaletin ormancılık ve çayır idaresine bağlı yaban hayatı koruma departmanı başkanı Zhang Yu, "Araştırmalar, kızılötesi kamera izlemeleri ve diğer yöntemler sayesinde Qinghai'deki kar leoparı sayısının yaklaşık 1.200 olduğunu biliyoruz" dedi. Kar leoparları, Çin'de en yüksek ulusal düzeyde koruma altında ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından, "yakın gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tür" kategorisinde listelenmiş durumda. Bu leoparlara genellikle Orta ve Güney Asya'daki Himalayalar'da, 2.500 ila 4.500 metre yükseklikte rastlanıyor. Kar leoparları; Tibet, Sichuan, Xinjiang, Gansu ve İç Moğolistan dahil, Çin'in güneybatı ve kuzeybatı bölgelerindeki dağlık yerlerde bulunuyor.

Çin'in Qinghai Eyaletindeki Kar Leoparı Popülasyonunun 1.200'e Çıktığı Tahmin Ediliyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Qinghai Eyaletindeki Kar Leoparı Popülasyonunun 1.200'e Çıktığı Tahmin Ediliyor - Son Dakika

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