Xinjiang "100 Turizm Markası" Oluşturacak

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Xinjiang'da bu yıl turizmle kalkınma stratejisi geliştirilecek. Bu kapsamda, bölgede, Xinjiang'ın kendine has "büyük" ve "güzel" yapısına özgü bir dizi turizm markası oluşturulacak.

Söz konusu 100 markayı yaratma çalışmaları çerçevesinde, tarihi ve kültürel turizm ile kış turizmi destinasyonlarının yanı sıra, halk kültür, kırsal yaşam, ekoloji, açık hava eğlence sporları gibi pek çok turizm dalına odaklanılacak.