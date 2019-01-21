Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak
1 saat önce
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yıl uçakla 36 milyon 450 bin yolcu taşınması öngörülüyor.
Kaşgar, İli, Aksu, Çöçek, Altay ve Turfan bölgelerindeki 6 havalimanı restore edilirken, Taşkorgan, Moğolküre, Keriye başta olmak üzere 9 havalimanının inşası için hazırlık çalışması başlatılacak.
2016-2020 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Plan doğrultusunda Xinjiang'da sivil havayolu taşımacılığı kapsamında 10 önemli projeye 3 milyar 30 milyon yuan yatırım yapıldı. Bunlar arasında Çerçen, Yeken, Çakılık ve Tumşuk havalimanları inşa edilerek hizmete girdi; Korla ve Hotan havalimanlarının restore çalışmaları tamamlanmış durumda.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:31 Kaynak: Bültenler
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz
Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız
En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı