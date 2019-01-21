Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak

Kaşgar, İli, Aksu, Çöçek, Altay ve Turfan bölgelerindeki 6 havalimanı restore edilirken, Taşkorgan, Moğolküre, Keriye başta olmak üzere 9 havalimanının inşası için hazırlık çalışması başlatılacak.

2016-2020 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Plan doğrultusunda Xinjiang'da sivil havayolu taşımacılığı kapsamında 10 önemli projeye 3 milyar 30 milyon yuan yatırım yapıldı. Bunlar arasında Çerçen, Yeken, Çakılık ve Tumşuk havalimanları inşa edilerek hizmete girdi; Korla ve Hotan havalimanlarının restore çalışmaları tamamlanmış durumda.