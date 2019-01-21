Son Dakika Haberleri: Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak

Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak

1 saat önce

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yıl uçakla 36 milyon 450 bin yolcu taşınması öngörülüyor.

Xinjiang'da Havalimanı İnşası 2019'Da Hız Kazanacak, System.String[]

Kaşgar, İli, Aksu, Çöçek, Altay ve Turfan bölgelerindeki 6 havalimanı restore edilirken, Taşkorgan, Moğolküre, Keriye başta olmak üzere 9 havalimanının inşası için hazırlık çalışması başlatılacak.

2016-2020 yıllarını kapsayan 13. Beş Yıllık Plan doğrultusunda Xinjiang'da sivil havayolu taşımacılığı kapsamında 10 önemli projeye 3 milyar 30 milyon yuan yatırım yapıldı. Bunlar arasında Çerçen, Yeken, Çakılık ve Tumşuk havalimanları inşa edilerek hizmete girdi; Korla ve Hotan havalimanlarının restore çalışmaları tamamlanmış durumda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:31 Kaynak: Bültenler

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