Xinjiang'da otoyol projesi tamamlandı

Bölgede yapımı devam eden demir yolu projeleri de 8 bin kilometrelik demir ağ hizmete girecek

Çin tarafından Yeni İpek Yolu'nun ekonomik kalbi olarak konumlandırılan ve son yıllarda ciddi bir alt yapı yatırımının yapıldığı Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ni birbirine bağlayan otoyol projesi tamamlandı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Hotan bölgesini diğer yerlere bağlayan ilk otoyolun Kaşgar-Kağılık-Karakaş kısmı resmen hizmete girdi. Böylece, artık Xinjiang'daki tüm bölgeler karayolu ile de birbirine bağlanmış oldu.

Temmuz 2017'de inşası başlayan ve 434 kilometre uzunluğa sahip olan Kaşgar-Kağılık-Karakaş otoyolu, Xinjiang'ın Hotan ve Kaşgar bölgelerinde hizmete giren ilk otoyol projesi.

Karakaş-Hotan-Lop otobanının geçen yıl açılmasıyla Hotan'da otoyol eksikliği sona ermişti. Ancak Hotan'ı başka bölgelere bağlayan otoyol hâlâ mevcut değildi. Kaşgar-Kağılık-Karakaş otoyolu iki yıllık inşadan sonra temmuz ayı sonunda hizmete girdi. Böylece, Xinjiang'ın güneyindeki önemli kentlerin otoyollarının bağlantısı gerçekleşmiş oldu.

Demir yolu da 8 bin kilometreye çıkacak

Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın kalbi olan Xinjiang'da son beş yılda 925 kilometre demir yolu inşa edildi; 2013 kilometre demir yolunun inşaatının devam ediyor. Hedef, 2022 yılına kadar Xinjiang'daki toplam demir yolu uzunluğunu 8 bin kilometreye çıkarmak.

Bunun yanı sıra Xinjiang'da 9 havaalanının tamamlanacağını ve genişletme çalışmalarından sonra Urumçi Havaalanı'nın yolcu kapasitesinin mevcut 20 milyon yolcudan 44 milyona çıkacak. Urumçi Havaalanı böylece Çin'in batı bölgesi ile Orta Asya bölgesinin uluslararası merkez havaalanı haline gelecek.