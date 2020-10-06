- Xınjıang tatilcilere muhteşem manzaralar eşliğinde benzersiz bir festival lezzeti sunuyor - Son Dakika

- Xınjıang tatilcilere muhteşem manzaralar eşliğinde benzersiz bir festival lezzeti sunuyor

XIANGNING - Tatilciler, devam eden Altın Hafta tatili sırasında çarpıcı doğal manzarası ve kendine özgü halk kültürü nedeniyle Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne akın ediyor.

Xinjiang'ın Turpan şehrinde bulunan Üzüm Vadisi'nde turistler, güzel manzarayı seyrederken tatlı üzümleri tatmanın tadını çıkardılar. Halk performansları ve nefis hediyelik eşyalar da tatilciler arasında oldukça popüler. Turpan'ın Alevli Dağlarının muhteşem manzarası turistleri asla şaşırtmadı. Halk şarkıları ve dans gösterileri, deveye binme ve diğer aktiviteler turistlere doğal manzaranın cazibesinin tadını çıkarmak için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Turpan'daki manzaralı noktalar, turistlere muhteşem bir tatil deneyimi yaşatmak için daha renkli festival etkinlikleri başlatacak.

Xinjiang'ın Hami şehrinde bulunan Yiwu Fırat Kavakları Manzara Bölgesi'ndeki Fırat kavakları için de en iyi mevsim sonbahar. Güzel kavakların yaprakları yeşilden çarpıcı bir altına dönüşüyor, muhteşem manzaranın tadını çıkarmak için ülkenin her yerinden turistleri ve fotoğraf meraklılarını çekiyor.

Ayırt edici kültürel etkinlikler ve performanslar, turistlerin Xinjiang'ın güzelliğinin tadını çıkarması için başka bir yol sağladı. Ulusal bir 4A manzara noktası ve ilk milli çöl parklarından biri olarak, manzaralı alan popülerlik kazanmış ve bölgedeki en iyi turizm destinasyonları haline gelmiştir. Fırat kavağı, dünyadaki en eski kavak ağacı türüdür ve "yaşayan fosil" olarak bilinir. Şu anda dünyanın Fırat kavaklarının yüzde 90'ından fazlası Xinjiang'da bulunuyor.