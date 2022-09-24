Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

24.09.2022 00:53
Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

XİONG'AN, 23 Eylül (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nün ekolojik koruması ve restorasyonu güçlendirildi.

XİONG'AN, 23 Eylül (Xinhua) -- Son yıllarda, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nün ekolojik koruması ve restorasyonu güçlendirildi. Sistematik ekolojik yönetim sayesinde, Baiyangdian Gölü'nün su kalitesinde sıçrayan bir iyileşme görüldü ve biyoçeşitlilik önemli ölçüde arttı. Göl alanındaki kuş türü sayısı, yeni alan kurulmadan önceki miktara göre 31 artarak 237'ye ulaştı. Xiong'an Yeni Bölgesi yönetimi, Baiyangdian Gölü'nde yabani kuşların üremesi için, yaygın olarak "kuş adaları" olarak bilinen dokuz kuş habitatı belirlemişti.

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde yabani kuş sürüsü görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xun/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xun/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir kuş habitatı görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian G ölü'nde bir akbalıkçıl görülüyor, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki Baiyangdian Gölü'nde yabani elmabaşlar görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xun/Xinhua)

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Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sürecini İlerletmek İçin Düşünce Kuruluşu Ağı Kuruldu Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Sürecini İlerletmek İçin Düşünce Kuruluşu Ağı Kuruldu Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor Çin'in Kuzeybatısında Ekolojik Koruma Çalışmaları Sürüyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 9 Eylül, Hebei, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeyindeki Kuş Adalarında Kuş Türü Sayısı Arttı - Son Dakika

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