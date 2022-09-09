Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu - Son Dakika
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Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu

09.09.2022 20:02
Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu

XİONG'AN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in 100 kilometre güneyinde büyük bir potansiyele sahip bir "geleceğin şehri" ortaya çıktı.

XİONG'AN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in 100 kilometre güneyinde büyük bir potansiyele sahip bir "geleceğin şehri" ortaya çıktı. Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde geleceğin şehri adıyla anılan Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını bundan beş yıl önce açıklamıştı. Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordinasyon içinde gelişimini ilerletmek için Beijing'in başkent olarak esas olmayan fonksiyonlarının Xiong'an'a aktarılması amaçlanıyor.

Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)

Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'nin manzarası görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhu Xudong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu - Son Dakika

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