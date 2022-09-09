XİONG'AN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in 100 kilometre güneyinde büyük bir potansiyele sahip bir "geleceğin şehri" ortaya çıktı. Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde geleceğin şehri adıyla anılan Xiong'an Yeni Bölgesi'ni kurma planlarını bundan beş yıl önce açıklamıştı. Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordinasyon içinde gelişimini ilerletmek için Beijing'in başkent olarak esas olmayan fonksiyonlarının Xiong'an'a aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.