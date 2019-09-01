XPG Dünyanın ilk 4D Gaming Faresini IFA 2019'da Tanıtacak

Yenilikçi ürünleriyle IFA 2019'a çıkarma yapmaya hazırlanan marka farklı tasarıma sahip Mera Edition ürünleriyle sektördeki oyunculuk kavramına yeni bir yorum getirmeyi amaçlıyor. XPG Headshot Gaming Mouse özellikleri nasıl?



Oyuncular, e-spor profesyonelleri ve teknoloji meraklılar için yüksek performanslı oyuncu ekipmanları üreten XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR); en yeni ürünlerini dünyanın en büyük elektronik fuarlarından olan IFA Berlin 2019'da göstermeye hazırlanıyor. Markanın oyuncuların beğenisine sunacağı ürünler arasında dünyanın ilk 4D oyuncu faresi; Mera Edition oyuncu ekipmanları ve yeni PCIe Gen4x4 arabirimini kullanan GAMMIX S50 SSD bulunuyor.



XPG Headshot Gaming Mouse ile 4D Devrimi Yakalayın

Oyuncu faresini yenilikçi ve devrimsel bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen markanın bu doğrultuda geliştirdiği ilk ürünü XPG HEADSHOT. AI ve 4-Boyutlu baskı teknolojilerinden faydalanarak üretilen HEADSHOT, dünyanın en iyi gaming mouse'unu yaratmak için ultra hafif bir gövde formu içinde kafesi andıran çok yönlü bir yapı oluşturmuş. Tasarımında yapay zekadan destek alınan oyuncu faresini tutuş, el büyüklüğü, yüzey malzemesi ve logo gibi özellikleri değiştirerek kişiselleştirmek mümkün.



XPG Ürün ve ARGE Direktörü Luca Di Fiore, XPG Headshot'ın şirketin son derece ergonomik ve ince detaylara sahip oyuncu donanımları ortaya koyma hedefini yansıtan bir ürün olduğunu ifade ediyor.



"En başından beri hem espor dünyasındaki profesyonellerinin hem de genel oyuncu kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, herkesin kendi karakterinden bir şeyler ekleyebileceği bir gaming mouse üretmeyi amaçladık. XPG Headshot ile de bunu başardığımıza inanıyoruz."

XPG Mera Edition ile Oyuncu Ekipmanlarını Yeniden Tasarlıyor

XPG IFA 2019'da aynı zamanda, piyasadaki oyuncu donanımlarına hakim olan aşırı maskülen tasarım anlayışına meydan okumaya da hazırlanıyor. XPG yeni marka imajı çerçevesinde sıcak ve gösterişli renkler kullandığı yeni oyuncu ekipmanı ailesini fuarda ziyaretçilere gösterecek. Yeni Mera Edition ailesindeki kulaklık, fare, klavye, mousepad ve kasa gibi bileşenler sektöre hakim olan koyu renkli ve köşeli tasarımlara zıt bir görünümde olacak. XPG böylece oyuncuların homojen bir kitle olmadığını vurgulayarak sektördeki kalıpları yıkmayı amaçlıyor.



XPG Genel Müdürü Alex Yin; markanın yeni tasarım anlayışını şu sözlerle değerlendirdi,



"XPG olarak Mera Edition ürünlerimizle 'oyuncu' kavramını yeniden tanımlıyoruz. Bize göre oyuncular, bir oyuncunun nasıl olması gerektiğine dair önceden benimsenmiş fikirlere uymak zorunda olmayan bireyler ve bu nedenle kendilerini ifade etme konusunda korkusuz ve maceracı olmaktan çekinmemeliler."



XPG GAMMIX S50 PCIe 4×4 SSD Avrupa'da

Markanın ilk kez Computex 2019'da sergilediği PCIe Gen4x4 arabirimini kullanan ilk SSD modeli GAMMIX S50 de IFA'daki XPG standında görülebilecek. NVMe standardını destekleyen bu SSD saniyede 5000MB'a kadar yazma ve 4400MB'a kadar okuma hızları sunabiliyor. Rasgele okuma ve yazmada 750K/750K IOPS değerine sahip olan ürün SATA SSD'lere kıyasla 10 kata kadar daha yüksek hızlara ulaşabiliyor.



PCIe Gen4x4 arabirimine sahip yeni Intel ve AMD anakartlar ile uyumlu olan GAMMIX S50, geriye dönük olarak PCIe 3.0 desteği de sunuyor. Yüksek kalite 3D flash yongalar ve SLC önbellek kombinasyonu ile üretilen S50 hız; kapasite, verimlilik ve dayanıklılık konusunda oyuncuların tüm beklentilerini karşılayabilecek nitelikte bir ürün.



En Yeni XPG Ürünleri Kullanıcıların Karşısında

XPG'nin IFA 2019 standı yukarıdaki ürünlerin yanı sıra markanın daha önce Computex'te ziyaretçilerin beğenisine sunduğu XPG PRECOG kulaklık; XPG BATTLEGROUND mousepad, XPG SUMMONER oyuncu klavyesi gibi oyuncu donanımlarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca; XPG BATTLECRUISER ve XPG INVADER PC kasaları ile XPG LEVANTE sıvı soğutma sistemi; CORE REACTOR güç kaynağı gibi, markanın ilk kez üretmeye başladığı yeni ürünleri de IFA'da görülebilecek.



XPG IFA 2019 standı 6-11 Eylül tarihleri arasında Messe Berlin fuar merkezinde Hall 12, stant 107 adresinde ziyaretçilerini bekleyecek.