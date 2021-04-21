Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü - Son Dakika

Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü

21.04.2021 00:29
Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü, System.String[]

Kanadalı yayıncı Félix Lengyel, son zamanların Twitch trendine sert çıkış yaptı. 5 milyondan fazla takipçisi olan xQc kullanıcı adlı Félix Lengyel, "Jakuzi yayınları bu zamana kadar Twitch'te gördüğüm en acınası şey" diyerek buna bir son verilmesinin altını çizdi.

Espor oyuncularının veya amatör oyuncuların canlı yayın yaptığı Twitch'in kitlesi büyümeye devam ediyor. Bünyesinde pek çok turnuvanın yapıldığı ve espor sektörünün önünü açan adımlardan biri olan Twitch'te son zamanlar Hot Tube yani jakuzi içerikleri artmaya devam ediyor. Twitch'in en çok izlenen isimlerinden birisi olan Félix Lengyel, son zamanlarda ana sayfada öne çıkan jakuzi yayınlarına sitem etti.

YAYINCILAR ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Küfür, cinsel saldırı içerikleri gibi pek çok hassas konuda önlem alan Twitch'te jakuzi yayınlarına önlem alınmaması milyonlarca takipçisi olan xQc tarafından da eleştirildi. Oyun içerisinde cinsel içeriklerin görünmesinden bile banlanan Twitch yayıncıları, mayonun serbest olması ve jakuzi içeriklerinin ana sayfada sıklıkla önerilenler kısmında olmasının doğru olmadığını belirtti. xQc de yapılan jakuzili yayınları "Dürüst olacağım, bu jakuzi trendi Twitch'te şu ana kadar gördüğüm en acınası şey. Ne üzücü bir gerçeklik. Lütfen bu pisliği ana sayfadan kaldırın" diyerek eleştirdi.

TWITCH HOT TUB YAYINLARI TEPKİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda platformda en çok izlenen kategori Just Chatting (IRL) oldu. Yayıncılar IRL yayınlarda genel olarak chat'i ile sohbet ediyor ve eğleniyorlar, fakat yeni trend olan "Hot Tub Streams"(Jakuzi Yayınları)'lar ile kadın yayıncılar müstehcen havuz başı yayınları yapıyorlar.

İnsanlar bu yayınlar hakkında ikiye bölünmüş durumdalar. Bazıları arz-talep meselesine dem vurarak platformun kurallarını aşmadıkları sürece insanların bu tarz yayınları yapabileceğini savunurken bazıları da bu tarz içeriklerin platforma zarar verdiğini düşünüyor.

Kanadalı yayıncı xQc de bu tarz içeriklerin en azından Twitch'in ana sayfasında olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Milyonlarca takipçisi olan Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü
Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü

Twitch, Gamegar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Rusya'dan tansiyonu düşürecek hamle: Ukrayna sınırındaki ordu geri çekiliyor Rusya'dan tansiyonu düşürecek hamle: Ukrayna sınırındaki ordu geri çekiliyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi         
00:45
Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil         
23:31
Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi         
22:34
Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf         
22:11
Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti         
22:04
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı         
19:29
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 01:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei