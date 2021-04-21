Espor oyuncularının veya amatör oyuncuların canlı yayın yaptığı Twitch'in kitlesi büyümeye devam ediyor. Bünyesinde pek çok turnuvanın yapıldığı ve espor sektörünün önünü açan adımlardan biri olan Twitch'te son zamanlar Hot Tube yani jakuzi içerikleri artmaya devam ediyor. Twitch'in en çok izlenen isimlerinden birisi olan Félix Lengyel, son zamanlarda ana sayfada öne çıkan jakuzi yayınlarına sitem etti.

YAYINCILAR ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Küfür, cinsel saldırı içerikleri gibi pek çok hassas konuda önlem alan Twitch'te jakuzi yayınlarına önlem alınmaması milyonlarca takipçisi olan xQc tarafından da eleştirildi. Oyun içerisinde cinsel içeriklerin görünmesinden bile banlanan Twitch yayıncıları, mayonun serbest olması ve jakuzi içeriklerinin ana sayfada sıklıkla önerilenler kısmında olmasının doğru olmadığını belirtti. xQc de yapılan jakuzili yayınları "Dürüst olacağım, bu jakuzi trendi Twitch'te şu ana kadar gördüğüm en acınası şey. Ne üzücü bir gerçeklik. Lütfen bu pisliği ana sayfadan kaldırın" diyerek eleştirdi.

TWITCH HOT TUB YAYINLARI TEPKİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda platformda en çok izlenen kategori Just Chatting (IRL) oldu. Yayıncılar IRL yayınlarda genel olarak chat'i ile sohbet ediyor ve eğleniyorlar, fakat yeni trend olan "Hot Tub Streams"(Jakuzi Yayınları)'lar ile kadın yayıncılar müstehcen havuz başı yayınları yapıyorlar.

İnsanlar bu yayınlar hakkında ikiye bölünmüş durumdalar. Bazıları arz-talep meselesine dem vurarak platformun kurallarını aşmadıkları sürece insanların bu tarz yayınları yapabileceğini savunurken bazıları da bu tarz içeriklerin platforma zarar verdiğini düşünüyor.

Kanadalı yayıncı xQc de bu tarz içeriklerin en azından Twitch'in ana sayfasında olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.