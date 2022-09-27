XUANCHENG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Xuancheng kentindeki Langxi ilçesinde bulunan doğal manzara alanındaki çay bahçesini ziyaret eden turistler, 27 Eylül 2022.(Fotoğraf: Huang Bohan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Eylül, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin'in Langxi İlçesindeki Çay Bahçesi Manzarası Turistleri Büyülüyor - Son Dakika
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