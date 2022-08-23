Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu - Son Dakika
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Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu

23.08.2022 18:01
Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu

XUZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Liu Long, Çin'in doğusunda ki Jiangsu eyaletinin Pizhou kentine bağlı Liuzhuang köyünde yaşayan 35 yaşında bir dövüş sanatları sevdalısı.

XUZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Liu Long, Çin'in doğusunda ki Jiangsu eyaletinin Pizhou kentine bağlı Liuzhuang köyünde yaşayan 35 yaşında bir dövüş sanatları sevdalısı. Üç çocuğununda dövüş sanatlarına meraklı olduğunu ve sık sık kendisinin yaptığı egzersiz hareketlerini taklit ettiklerini görünce çocuklarını da dövüş sanatı egzersizlerine dahil etmiş. Bunun üzerine, köy sakinleri de dövüş sanatı öğrenmesi için çocuklarını Liu'ya göndermeye başlamışlar. Dövüş sanatı öğrenmek için gelen çocuk sayısı arttıkça Liu ve karısı Gu Dandan dövüş sanatları için kurs açmaya karar vermişler. Liu, çocukların sağlıklı ve mutlu şekilde büyümelerini ve dövüş sanatlarının yaşam boyu hobileri haline gelmesini umuyor.

Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Pizhou kentine bağlı Liuzhuang köyünde Liu Long, çocuklara dövüş sanatları öğretirken görülüyor, 16 Ağustos 2022 . (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Pizhou kentine bağlı Liuzhuang köyünde Liu Long, çocuklara dövüş sanatları öğretirken görülüyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ji Chunpeng/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Pizhou kentine bağlı Liuzhuang köyünde Liu Long, oğlu Liu Yixing'e egzersiz yaptırıyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Pizhou kentine bağlı Liuzhuang köyünde Liu Long, kızı Liu Yidian'a egzersiz yaptırıyor, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusunda Bir Köyde Dövüş Sanatları Tutkusu - Son Dakika

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