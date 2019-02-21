Y Kuşağı Banyodan Alışveriş Yaptı!

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE KADINLAR KOZMETİĞE AYDA 1 SAAT AYIRIYOR…

Bütün bu veriler teknolojinin gelişim yörüngesinde evrim geçiren e-ticaretin gücünü ortaya koyuyor. Sadece Türkiye'den değil küresel çaptaki tüm e-ticaret temsilcileri ve sektöre yön veren büyük oyunculardan oluşan, 200 farklı şirket ve 600'e yakın katılımcıyla gerçekleştirilen "Webrazzi E-Ticaret 2019"da yeni nesil alışveriş alışkanlıkları ve geleceğin trendleri anlatıldı.

TÜRKİYE'NİN E-İHRACATINI 3,5 MİLYON KOBİ YÜKSELTECEK

Her yıl çift haneli büyüme gösteren e-ticaretin en büyük oyuncuları arasında bankalar yer alıyor. Konferansın açılış sunumunu yapan Türkiye İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürü Ethem Eliaçık e-ticaretin ihracat performansına katkısına değindi. Her 2 saniyede 1 yurt dışından ödeme aldıklarını belirten Eliaçık:"2018 yılının rakamlarına bakacak olursak Türkiye İş Bankası olarak yurt dışından 112 milyon 800 bin adet ödeme aldık. Kobilerimizin e-ticareti kullanarak bu rakamları milyar adetler seviyesine ulaştırabileceğine inanıyoruz." dedi. Türkiye'de 2018 yılı itibariyle 3,5 milyonun üzerinde ticari işletme olduğunun altını çizen Eliaçık, bu sayının sadece 47 bininin ticari ve kurumsal olduğunu, geri kalan kısmının ise ülkenin dört bir yanında hizmet veren KOBİ'lerden oluştuğunubelirterek, e-ihracatta yaratılabilecek potansiyelin önemine değindi.

DÜNYADAKİ TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİNDE ŞANGHAY VE MUMBAİ SÖZ SAHİBİ

Konferansta "future consumer" yani gelecekteki tüketici ürünleri üzerinde yaptıkları araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaşan EY Türkiye'den Özge Gürsoy, tüketici trendlerine sadece batının yön vermediğini belirterek özellikle Şanghay ve Mumbai'nin de söz sahibi olduğunu dile getirdi. Gürsoy;"Araştırmamız sonrasında 8 hipotez ortaya çıktı; alışveriş, yaşama alışkanlıkları, teknoloji kullanımı, oyunlaştırma, iş, seyahat, yeme alışkanlıkları ve sağlıklı yaşamanın önemi… Buna göre satın alma ve alışveriş yapma arasında ciddi bir fark olacak. Bundan sonra ihtiyaçlarımız yapay zeka yardımıyla otomatik olarak satın alınacak. Alışveriş yapmak ise farklı bir deneyim olacak. Buradaki en büyük sorun ise 2020'de bile ev eşyalarının satın alınması sırasında markaların kimi hedef olarak belirleyeceği ve ürünlerin nasıl satılacağı, hatta markalara olan sadakatin nasıl artırılacağı olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

TÜKETİCİ BLACK FRİDAY'İ SEVDİ

Globalde yüzde 25 büyüme hızına sahip e-ticarete ülkemizde kampanya günleri olumlu etki ediyor. Tüm dünyayı saran"Black Friday" alışveriş çılgınlığı Türk perakende markalarında da doping etkisi yaratıyor. Bütün bunların ekseninde markalar dijital medya satın almaya devasa bütçeler ayırmaya başladı. 2018 yılında PC üzerinde 500 milyardan fazla gösterim rakamlarına ulaşıldığını söyleyen Gemius Türkiye Ülke Müdürü İdil Kesten, birinci sırada 14 milyardan fazla gösterimle giyim sektörünün yer aldığını belirtti.

Y KUŞAĞI BANYODAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Değişen tüketici davranışları her şeyi talebe dönüştürürken, uzmanlar sınır ötesi alışverişe 2020 yılında 1 trilyon dolar harcanacağını öngörüyor. Gelişen pazarlarda yıllık yüzde 25 büyüme gösteren e-ticaret, 1,6 milyar çevrimiçi potansiyel müşteriye sahip. Değişen trendler ile tüketiciler teslimat seçeneklerine dikkat ediyor. DHL tarafından hazırlanan araştırmada; tüketicilerin yüzde 91'i sepete gitmeden önce sunulan dağıtım seçeneklerini incelerken, yüzde 74'ü teslimatın uygun olmasına dikkat ediyor.