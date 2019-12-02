Son Dakika Haberleri: Y kuşağı, seyahat edeceği yeri Instagram'a göre mi seçiyor?
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Y kuşağı, seyahat edeceği yeri Instagram'a göre mi seçiyor?

6 saat önce

Seyahat sitesi Wego tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Dubai Instagram'da en çok paylaşılan 5'inci kent oldu

Y kuşağı, seyahat edeceği yeri Instagram'a göre mi seçiyor?, System.String[]

Seyahat sitesi Wego tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Dubai Instagram'da en çok paylaşılan 5'inci kent oldu. En çok etiketlenen şehir 118 milyon paylaşım ile Londra olurken kenti, 101 milyon etiket ile Paris takip etti. 87 milyon paylaşım ile 3'üncü sırada Nice, 83 milyon defa etiketlenen New York da 4'üncü sırada yer aldı. Dubai ise sadece bu yaz 79 milyon kez etiketlendi.


Wego şirketinde yönetici olarak çalışan Mamoun Hmedan, "Dubai, 5'inci sıraya yükselen tek Arap şehri. Uzun süredir tanınan ve popüler olan turizm destinasyonları ile karşılaştırdığınızda, bu büyük bir şey" dedi.

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Instagram, Londra, Paris, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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