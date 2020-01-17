Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.



ICRC, 16 u¨lkeden Y kuşağı olarak değerlendirilen 20-35 yaş aralığındaki 16 bin kis¸inin savaşlar hakkındaki sorulara verdikleri cevaplardan oluşan "Y Kus¸agˆı ve Savas¸" başlıklı araştırmanın sonuçlarının yer aldığı raporunu yayımladı.