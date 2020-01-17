Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor - Son Dakika Dünya

Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor

7 saat önce

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.

Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor, System.String[]

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Y kuşağının yaklaşık yarısının, dünyada felakete yol açacak bir savaş çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını bildirdi.


ICRC, 16 u¨lkeden Y kuşağı olarak değerlendirilen 20-35 yaş aralığındaki 16 bin kis¸inin savaşlar hakkındaki sorulara verdikleri cevaplardan oluşan "Y Kus¸agˆı ve Savas¸" başlıklı araştırmanın sonuçlarının yer aldığı raporunu yayımladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı
Lüks araçla mücevher dükkanına dalıp hırsızlık yapan şahsın cezası belli oldu Obez DEAŞ üyesi, yakalandığı sığınaktan kamyonla götürüldü Kız arkadaşını öldüren kişi, cinayeti canlı yayında itiraf etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:48:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Y kuşağının yarısı dünyada büyük bir savaş çıkabileceğini düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]