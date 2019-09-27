Y ve genç X kuşağı ABD’nin büyük şehirlerini terk ediyor
1 saat önce
Büyük Amerikan şehirleri Y kuşağı ile genç X kuşağını kaybediyor.
Büyük Amerikan şehirleri Y kuşağı ile genç X kuşağını kaybediyor. Bunun kentsel büyümenin yavaşladığına işaret ettiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:41
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