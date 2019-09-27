Son Dakika Haberleri: Y ve genç X kuşağı ABD’nin büyük şehirlerini terk ediyor
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Y ve genç X kuşağı ABD’nin büyük şehirlerini terk ediyor

1 saat önce

Büyük Amerikan şehirleri Y kuşağı ile genç X kuşağını kaybediyor.

Y ve genç X kuşağı ABD’nin büyük şehirlerini terk ediyor, System.String[]

Büyük Amerikan şehirleri Y kuşağı ile genç X kuşağını kaybediyor. Bunun kentsel büyümenin yavaşladığına işaret ettiği belirtiliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:41 
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