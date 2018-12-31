Son Dakika Haberleri: “Ya 2018’de bu yılki kadar döviz bulamazsak!”

“Ya 2018’de bu yılki kadar döviz bulamazsak!”

1 saat önce

Bu başlığı geçen yılın son yazısında, 29 Aralık 2017 tarihinde atmıştık. Gelin sizi bir yıl önceye götürelim...

“Ya 2018’de bu yılki kadar döviz bulamazsak!”, System.String[]
Bu başlığı geçen yılın son yazısında, 29 Aralık 2017 tarihinde atmıştık. Gelin sizi bir yıl önceye götürelim...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:50 

Aralık, Ekonomi
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