“Ya 2018’de bu yılki kadar döviz bulamazsak!”
1 saat önce
Bu başlığı geçen yılın son yazısında, 29 Aralık 2017 tarihinde atmıştık. Gelin sizi bir yıl önceye götürelim...
Bu başlığı geçen yılın son yazısında, 29 Aralık
2017 tarihinde atmıştık. Gelin sizi bir yıl önceye götürelim...
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:50
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