Ya Ay, Dünya'ya Çarparsa… Bu Film Aklımızı Alacak! - Son Dakika

Independence Day (BağımsızlıkGünü), 2012 ve The Day After Tomorrow (Yarından Sonra) gibi dev Hollywood bilim kurgu filmlerinde imzası olan Alman yönetmen Roland Emmerich, 2022'de aklımızı alacak.

Yeni filminin ismi Moonfall... Başrolde eski astronot, yeni NASA yöneticisini canlandıran Halle Berry yer alıyor. Ay, bir şekilde Dünya'nın yörüngesinden savruluyor ve Dünya'ya doğru ilerliyor.

02.02.2022'DE GÖSTERİMDE

Filmin fragmanı, yayınlandığı 3 Eylül'den bu yana büyük ilgi gördü. Herkesin sorduğu soru aynı: "Ay'ı yoldan çıkartan neydi?"

Bu sorunun cevabını 2 Şubat 2022'de Moonfall gösterime girdiğinde öğreneceğiz.

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