Ya Başakşehir olmasaydı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı son dakika golüyle yenerek tur atlayan Medipol Başakşehir, kendi adına tarih yazarken, diğer Türk takımları için de kritik bir galibiyetin altına imza attı. Zira UEFA sıralamasında 32,800 puanı bulunan Türkiye; Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve Malatya'nın elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için büyük önemi bulunan 11. sırayı kaybetme riskiyle karşılaşacaktı. Çünkü 32,125 puanla 12. sırada yer alan Avusturya, UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg ve LASK Linz ile son 32 turundan yoluna devam ediyor...



Şu ana kadar 7 puan topladı



AVRUPA'da bu sezon en başarılı takımımız olan Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselmesiyle birlikte Türkiye'ye 7 puan kazandırdı. Buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 6, Trabzonspor 3,5, Malatyaspor 2,5 ve Beşiktaş a 2 puan getirdi. 5 sezonun ortalamasıyla hesaplanan genel sıralamada Türkiye; bu sezon özelinde 4,2 puan toplarken, Avusturya ise şu ana kadar 5 puan aldı. Türkiye ayrıca, ilk 12 sıra içerisinde bu sezon en az puan alan ülke konumunda. Öte yandan Medipol Başakşehir, Avrupa'da şu ana kadar 6 milyon Euro kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray 17 milyon Euro, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş 3,5 milyon Euro, Trabzonspor 3 milyon Euro ve elemelerde veda eden Evkur Yeni Malatyaspo 260 bin Euro'yu kasasına koydu.



100 yıllık takımlara karşı lider olarak tur atladık



UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamaları nedeniyle büyük sevinç yaşadıklarını belirten Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "100 yıllık takımlara karşı lider olduk" dedi.



MiLLi MAÇ GiBiYDi



GÜMÜŞDAĞ, "Başakşehir ötesinde hepimiz milli duygularla buradaydık. Gerçekten çok mutluyuz. Baktığınızda önemli bir gruptu, Mönchengladbach, Roma gibi 100 yıllık takımların karşısında grup lideri olarak çıktık" dedi.



