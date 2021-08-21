Ya Ben Ölürsem Filmi - Son Dakika

Yılmaz bir polis memurudur. Yılmaz’ın karısı Hülya dokuz aylık hamiledir. Çocuğun doğumu gerçekleşir. Çocuk büyürken aile yavaş yavaş evlatlarındaki diğer çocuklardan farklı davranışları ayırt etmeye başlar. Çocuk akranlarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşamaktadır. Sadece zeka küpüyle oynamaktadır, üç yaşına kadar ise konuşmamıştır, Aile, bir gün parkta oynarlarken bir nöroloji hekimiyle karşılaşırlar ve aile “Otizm” kelimesiyle tanışır.

Yönetmen: Faik Ahmet Akıncı

Senaryo: Yılmaz Suvacı

Oyuncular: Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı, Hakan Tepe, Müfit Can Saçıntı, Reha Özcan, Çiğdem Aysu, Buket Yöremen, Gürcan Koç, Harun Esen, Gökhan Polat, Nalan Olcayalp, Suhal Deliağaoğlu, Cennet Yılmaz, Çınar Biçer, Arda Kalaycı

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Ya Ben Ölürsem

Yapımcı Firma: Akıncı Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 12.11.2021

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