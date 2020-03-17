Ya Devler Ligi ya kriz! G.Saray... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ya Devler Ligi ya kriz! G.Saray... - Son Dakika Spor

Ya Devler Ligi ya kriz! G.Saray...

6 saat önce

G.Saray'da endişeli bir bekleyiş hakim... Önceki akşam seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ı Şampiyonlar Ligi stresi sardı.

Ya Devler Ligi ya kriz! G.Saray..., System.String[]

G. Saray'da endişeli bir bekleyiş hakim... Önceki akşam seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş ile berabere kalarak zirve yarışında altın değerinde 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar'ı Şampiyonlar Ligi stresi sardı. Cimbom Devler Ligi'ne gidemediği takdirde ağır bir faturayla karşılaşacak


40 MİLYON EURO ÇOK ÖNEMLİ


Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezoh Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.


YILDIZ OYUNCULAR SATILABİLİR


Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.


BEŞİKTAŞ'TA DA AYNISI YAŞANDI


Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.


G.Saray'ın Kolombiyalı futbolcusu Falcao bu sezon 20 resmi karşılaşmada fileleri 10 kez havalandırdı. İlk yarıda sakatlığı sebebiyle forma çoğu maçta forma giyemeyen Falcao, ikinci yarıdaki performansıyla eski günlerine kavuştu. (Takvim)


Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:49 
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