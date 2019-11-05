Ya Muslera olmasaydı

Ali Naci KÜÇÜK - Son yıllarda Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu olan ve birçok maçta tek başına takımının puan almasını sağlayacak performanslara imza atan 'Nando', Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 haftada en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Muslera 3 karşılaşmada toplam 19 kurtarış yaparken, Lokomotiv Moskova'nın kalecisi Guilherme 17 kurtarışla ikinci sırada yer aldı.



Kaptanlık da artık onda



TECRÜBELI eldiven Süper Lig'de de benzer bir başarıya imza attı. Bu sezon Selçuk İnan'ın ilk 11'den tamamen uzak kalması ile kaptanlık bandını da takan Fernando Muslera, 'Süper Lig'de en az gol yiyen' kaleci oldu. Ligde geride kalan 10 haftada kalesinde 9 gol gören Fernando Muslera, buna karşın tam 35 kurtarış ile kalesinde devleşti.



Hücum hattında yaşadığı sıkıntıya rağmen savunmada daha sağlam bir görüntü veren sarı kırmızılılar, Muslera'nın da başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı oldu. 33 yaşındaki kaleci toplam kurtarışlarda ise Süper Lig'de 6. sırada. Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi ise Korcan Çelikay... Ankaragücü'nün file bekçisi 9 maçta 40 kurtarış yaptı.