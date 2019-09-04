Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden annelerin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eyleme bir baba da katıldı.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek dün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya ile Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemi, yakınlarının da katılımıyla sürüyor.

Akşam saatlerinde oğlu Yusuf Begdaş'ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelere katıldığını açıklayan baba Celil Begdaş, parti önüne gelerek annelerle birlikte oturmaya başladı.

Oğlunun yokluğuna dayanamayan eşi hastalandığı için eyleme kendisinin katılacağını dile getiren Begdaş, "Oğlum Yusuf 5 Mayıs'ta HDP il binasının ikinci katına girdi ve bir daha çıkmadı. 4 aydır ulaşamıyoruz." dedi.

Oğlunu aramak için borçlanarak birçok il dolaştığını vurgulayan Begdaş, "Oğlum için Van, Hatay ve birçok yere gidip aradım ama ulaşamadım. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum, bilsem kendim gider alırım. Ben ve eşim oğlumun kaçırılmasından sonra psikolojik sorunlar yaşıyoruz. Ben harbi Kürt'üm bunlar gibi sahte Kürt değilim. Daha önce yine eylem yaptım ama kimse bana sahip çıkmadı. Benim oğlumu getirsinler, kendi oğulları gitsin." şeklinde konuştu.

"Ölüm orucuna başlayacağım"

Bugünden itibaren annelerin eylemine destek vereceğini söyleyen Begdaş, "Ben ölüm orucuna giriyorum, kimse de beni durduramaz. ya oğlum ya ölüm. Harbi Kürt bendim, şimdi tiksiniyorum. Oğlum için buraya gelen eşime 'git kendini yak' dediler." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de daha önce HDP'li olduğunu, birlikte çalıştığı kişiler tarafından saldırıya uğradığını dile getiren Begdaş, şöyle konuştu:

"Ben ve eşim kafayı yedik. Ben kalıpçıyım, emekçiyim. Benim altımda arabam yok, bir evim var. Harbi Kürt benim. 10 yıl partiye çalıştım. Haram olsun onlara. Bu kapıdan bana saldırdılar."

Oğlunun hasta olduğunu aktaran baba Begdaş, "Milletvekillerine sesleniyorum, yürekleri varsa gelsinler beraber gidelim. Kendileri özel arabalara binsin ben de akşama kadar oğlumu beslemek için savaşayım onların eline vermek için, var mı böyle bir dünya." şeklinde konuştu.

HDP İl Binasının kepenklerinin indirilmesine tepki gösteren Begdaş, "Hani halkın partisiydiler, nerede halkın partisi, niye kapattılar?" ifadelerini kullandı.