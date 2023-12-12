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Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puan alması durumda gruptan çıkacak ve son 16'ya kalacak.

Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11\'ler belli oldu
12.12.2023 - 21:30,  Güncelleme: 22:07
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma EXXEN platformundan yayınlanacak. Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

GRUBUN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor. Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

İLK MAÇ BERABERE

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

İLK 11'LER

Kopenhag XI: Grabara, Diks, Vavro, Ankersen, Lerager, Claesson, Goncalves, Jelert, Achouri, Elyounoussi, Falk.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

TEK ŞART GALİBİYET

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

YENERSEK BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak. Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Galatasaray, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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