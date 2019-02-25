Yaani'ye E-posta ve Navigasyon Geliyor

Güvenli ve yerli e-posta hizmeti ile en güncel harita verileriyle donatılmış navigasyon özellikleri çok yakında Yaani'de olacak.

Güvenli ve yerli e-posta hizmeti ile en güncel harita verileriyle donatılmış navigasyon özellikleri çok yakında Yaani'de olacak.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin arama motoru Yaani ile Türkiye yepyeni bir yerli e-posta hizmetine kavuşuyor.



Günde 3 milyondan fazla aramanın gerçekleştirildiği Yaani, şimdi de kullanıcılarını e-posta ve en son teknolojilerle donatılmış navigasyon uygulamalarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.



Müşterilerinin 1440 dakikasının her anında onların yanında olma stratejisi ile dijital servisler sunan Turkcell, Türkiye'de geliştirilen Yaani E-posta ve Yaani Navigasyon servisleri sayesinde çok önemli bir ihtiyaca daha cevap verecek.



Yaani'ye eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanacak. Müşteri deneyimini ön planda tutarak kolay kullanım sunacak olan Yaani E-posta servisi Turkcell servisleri ile bütünleşik çalışacak. Bireysel kullanıma ek olarak, kurumlar için de hizmet sağlanacak. Ayrıca, kullanıcılar dilerlerse Hızlı Giriş teknolojisi ile giriş yapabilecekler. En güncel harita verileriyle donatılmış son teknolojilerin kullanıldığı Yaani Navigasyon servisi ise kullanıcılarına en doğru ve güncel adresi gösterecek, trafik yoğunluğu entegrasyonu ile sürücülere zaman kazandıracak. Hem mobil uygulama hem de web'den ulaşılabilen Yaani, iOS ve Android marketlerden indirilebiliyor.



"Bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital operatör vizyonu ve 1440 stratejisi ile kullanıcılarının her anına değer katmak için çalıştıklarını belirtti.



Terzioğlu, şunları kaydetti:



"Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz dijital ürün ve servislerimiz sadece Türkiye'de değil dünyada da çok büyük ilgi görüyor. Biz müşterilerimiz için gerçekten fark yaratan, yepyeni özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan, üstün bir kullanıcı deneyimi vadeden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Müşterilerimizin de teveccühü ile bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi Türkiye'nin arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz. Burada da fark yaratacağımıza eminim."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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