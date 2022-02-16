Yerli e-posta platformunun kullanıcı sayısı 1,5 milyona ulaştı - Son Dakika

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli e-posta platformu YaaniMail, her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun, güvenilir ve kesintisiz e-posta hizmeti sunan platform, 1,5 milyona ulaşan kullanıcı sayısının yanı sıra bin 500'den fazla kurum tarafından da tercih edildi.

Turkcell, Türk mühendislerinin geliştirdiği güvenli e-posta hizmeti sunan platformu YaaniMail'in bin 500'den fazla kurum tarafından tercih edilmesinin yanında toplam 1,5 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

"GÜÇLÜ ALTERNATİF SUNUYORUZ"

YaaniMail'in Turkcell altyapısı sayesinde hem bireylere hem de kurumlara üst düzey çözümler sunduğunu belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılar, özellikle son yıllarda stratejik bir konu olarak nitelendirilen veri güvenliğine oldukça önem veriyor. Dünya genelinde güvenlik politikaları da bu doğrultuda sürekli güncelleniyor. Biz de yenilikçi dijital marka ekosistemimizin önemli bir parçası olan YaaniMail ile küresel rakiplerimize karşı güçlü bir yerli alternatif sunuyoruz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz YaaniMail'i tercih eden bireysel ve kurumsal kullanıcıların e-postaları, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde saklanıyor. Kolay erişim ve sade tasarımıyla dikkat çeken YaaniMail'e önümüzdeki dönemde de farklı özellikler ekleyerek güvenli çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tansuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YaaniMail'e gelişmiş güvenlik katmanları için karantina, kum havuzu gibi özellikler ile kurumların hayatını kolaylaştırmak için LDAP entegrasyonu, kurumsal arşiv, paylaşımlı mailbox ve paylaşımlı takvim gibi yenilikler de eklendi. Bireysel kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için ise yeni arayüz ile birlikte karanlık mod gibi özellikler platforma kazandırıldı. Bunun yanı sıra YaaniMail mobil uygulaması üzerinden farklı e-posta sağlayıcılardan alınan bireysel ve kurumsal e-posta hesaplarını yönetmek de kolaylaştı."

GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ E-POSTA HİZMETİ

Platformda bireysel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun IOS, Android, Web ve Kurumsal Yönetim Paneli uygulamaları üzerinden erişilen hizmet sayesinde takvim, kişiler ve görev gibi özelliklerin rahatlıkla kullanıldığını söyleyen Tansuğ, "YaaniMail'i tercih eden kurumlar, bulut üzerinden ya da yerinde kurulum hizmeti alarak servisten faydalanabiliyor. Turkcell Veri Merkezi kalitesiyle kullanıcılarına 7/24 kesintisiz güvenli hizmet veren YaaniMail'in kurumsal müşterileri, kendi alan adları ile platformu kullanabiliyor. Kurumsal müşterilerin en çok ihtiyaç duyduğu filtreleme, yasal metin, feragatname ve imza gibi araçlar da YaaniMail'de ücretsiz sunuluyor. Gönderi filtreleme özelliği sayesinde ise kurumların özel verilerinin güvenle korunması sağlanıyor. Kullanıcılar güvenlik katmanından da ücretsiz faydalanırken, diğer birçok e-posta platformuyla uyumlu çalışan YaaniMail hizmetine kolayca geçiş yapabiliyorlar" bilgisini paylaştı.