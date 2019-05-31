Yabacı ziyaretçilerde yüzde 24'lük artış

2019 yılı Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış kaydedildi.

2019 yılı Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılı Nisan ayı 'Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar' istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 oranında bir artış göstererek 3 milyon 293 bin 176 oldu. Nisan ayında ülkemize gelen 3 milyon 293 bin 176 yabancı ziyaretçinin 33 bin 640 ( yüzde 1,02 )günübirlikçi oldu.

Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 şöyle oluştu: İstanbul yüzde 40,38 (1 milyon 329 bin 868 ) Antalya yüzde 28,29 (931 bin 685) Edirne yüzde 11,34 (373 bin 527) Artvin yüzde 4,65 (153 bin 283) Muğla yüzde 4,46 (146 bin 797)

İlk 3 aydaki artış yüzde 12,22 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artış kaydedildi. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı 8 milyon 735 bşn 268 oldu. 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemize gelen 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçinin 63 bin 388 (yüzde 0,73) günübirlikçi oldu.

Ocak-Nisan döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şu şekilde oluştu: İstanbul yüzde 50,36 (4 milyon 399 bin 97 ) Antalya yüzde 16,46 (1 milyon 437 bin 445 ) Edirne yüzde 12,23 (1 milyon 68 bin 760) Artvin yüzde 6,32 (552 bin 56) Muğla yüzde 1,83 (159 bin 607)

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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