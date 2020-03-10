Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı.

Yaban domuz sürüsünü doyurdu, görüntüleri sosyal medyada paylaştı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı. Domuzları gören bir vatandaş apartmandan inerek darı ve meyve verdi. Cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu yaptı.

Marmaris ilçesinin Siteler Mahallesi Turban Mevkii civarında gece yetişkin ve yavrulardan oluşan 6 yaban domuzu ormanlık alandan şehir merkezine indi. Apartmanın üçüncü katında balkonda oturan bir kişi, sokakta yaban domuzu sürüsünün çöp konteynırı kenarlarında yiyecek aradığını fark etti. Sağanak yağmura rağmen apartmandan inen vatandaş, domuzların peşinden gitti. Yanında getirdiği darı ve meyveleri apartmanın kenarında bulunan ormanlık alana bıraktı. Domuzlar, verilen yiyecekleri yiyerek geldikleri yoldan hızla giderek ormanlık alanda gözden kayboldu.

'KARINLARINI DOYURDUM' PAYLAŞIMI

Yaban domuz sürücünün karnını doyuran ve bu anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu ile paylaştı.


Marmaris, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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